Presedintele american Donald Trump a declarat oficial ziua investirii sale in functie drept Ziua Nationala a Patriotismului, scrie Washington Post.

Luni a fost depusa documentatia prin care ziua de 20 ianuarie 2017 – ziua investirii in functie a lui Trump – a fost declarata oficial Ziua Nationala a Devotamentului Patriotic. “Acum, eu, Donald J. Trump, presedinte al Statelor Unite ale Americii, prin autoritatea investita in mine de Constitutie si de legile Statelor Unite, proclam 20 ianuarie 2017 Ziua Nationala a Devotamentului Patriotic, pentru a consolida legaturile dintre noi si cu tara noastra – si pentru a innoi indatoririle Guvernului fata de popor”, scrie in ordin, conform News.ro

„Constitutia noastra este scrisa pe pergament, dar traieste in inimile poporului american”, a adaugat Trump in document. “Nu exista libertate, daca poporul nu crede in ea; nu exista lege, daca poporul nu o respecta; si nu exista pace, daca poporul nu se roaga pentru ea”, a subliniat el.

In discursul de investire rostit vineri, noul presedinte a facut numeroase referiri la patriotism, ca solutie pentru a vindeca diviziunile din tara. “Cand iti deschizi inima catre patriotism, nu este loc pentru prejudecati”, a spus Trump de pe treptele Capitoliului, dupa ce a depus juramantul. In aceeasi zi, secretarul de presa al lui Trump, Sean Spicer, a precizat ca declararea unei Zile a Patriotismului s-a numarat printre actiunile executive intreprinse de Trump in primele ore ca presedinte.

Sursa foto: Shutterstock/ lev radin