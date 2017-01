De asemenea, presedintele a semnat inclusiv un ordin executiv prin care a cerut inghetarea angajarilor din sectorul federal si o directiva prin care interzice organizatiilor non-guvernamentale americane sa primeasca finantare federala daca furnizeaza servicii de avort peste granitele Statelor Unite, conform News.ro.

Donald Trump a precizat ca semnarea ordinului executiv de retragere din TPP este un ”lucru minunat pentru muncitorul american”.

Parteneriatul Trans-Pacific (TPP) este unul dintre cele mai ample acorduri comerciale negociate de presedintele Barack Obama si a reprezentant una dintre prioritatile sale economice pentru Statele Unite. Negocierea TPP a durat opt ani, dar acesta trebuie ratificat de cel putin sase tari care reprezinta cel putin 85% din productia economica a semnatarilor pentru a intra in vigoare.

Un numar de 12 state au semnat acordul comercial, printre care se numara: SUA, Japonia, Malaysia, Vietnam. Singapore, Brunei, Australia, Noua Zeelanda, Canada, Mexic, Chile si Peru.

TPP-ul este menit ca consolideze relatiile economice dintre aceste tari, prin reducerea taxelor si protejarea comertului, ca metoda de crestere economica.

Donald Trump a facut mai multe promisiuni in timpul campaniei electorale si dupa castigarea alegerilor.

Posibile schimbari la nivelul aliantei NATO

Donald Trump a facut o serie de declaratii care au starnit ingrijorari in randul aliatilor NATO. Presedintele Statelor Unite a catalogat alianta ca fiind invechita si a facut mai multe comentarii in legatura cu contributiile pe care statele membre nu ajung sa le plateasca, avand in vedere ca SUA asigura peste 2 treimi din bugetul aliantei.

"Noi trebuie sa protejam aceste tari, dar multe dintre ele nu platesc ceea ce ar trebui, ceea ce este foarte nedrept pentru SUA(..)Nu exista decat cinci tari care platesc ceea ce ar trebui.", a declarat viitorul presedinte american pentru AFP.

In cele din urma, Trump a declarat ca alianta Nord-Atlantica ramane importanta pentru el.

Anularea participarii SUA in Acordul de la Paris

Presedintele-ales al Statelor Unite, Donald Trump a facut pe perioada campaniei electorale o serie de declaratii halucinante in legatura cu incalzirea globala, catalogand-o drept o farsa. Acesta a declarat ca va anula participarea SUA in Acordul de la Paris pentru combaterea schimbarii climatice. In urma castigarii alegerilor, atitudinea sa fata de acest subiect s-a mai temperat, acesta declarand intr-un interviu New York Times ca ar putea crede in existenta unei legaturi intre oameni si schimbarea climatica. Republicanul a mai declarat pentru AFP ca priveste indeaproape subiectul schimbarii climatice si ramane deschis in ceea ce priveste acest fenomen”.

Viziunea lui Trump in legatura cu schimbarea climatica si cu faptul ca aceasta ar fi doar o “farsa” este impartasita de mai multi membri din cabinetul sau. Scott Pruitt, administratorul Agentiei pentru Protectia Mediului din Cabinetul lui Trump, este unul dintre cei mai radicali adversari al masurilor adoptate de Barack Obama in lupta impotriva modificarilor climatice. Viziunea acestuia i-a infuriat pe aparatorii mediului, dar in acelasi timp a fost salutata de catre industria petroliera si cea a gazelor, care abia asteapta sa se extinda.

Obamacare

Inaintate de alegeri, o tema de campanie a lui Trump a fost anularea Obamacare ( tentativa predecesorului sau de a extinde asigurarile medicale la cei aproximativ 15% din populatie care nu beneficia de ele). Acest program este criticat de republicani, pe motiv ca implica prea multe costuri pentru companii. Donald Trump a sustinut inainte de alegeri ca o va anula in totalitate din prima sa zi de mandat, insa, dupa alegeri, acesta si-a moderat pozitia, explicand ca ar putea pastra o parte din prevederile Obamacare. Prin acestea se numara interdictia ca asiguratorii sa refuze acoperirea persoanelor care au boli preexistente, precum si posibilitatea ca adultii tineri sa fie asigurati pe politele parintilor lor.

Expulzarea imigrantilor ilegali

Inainte de alegeri, Donald Trump le-a spus in repetate randuri sustinatorilor lui ca absolut toti imigrantii ilegali, circa 11,3 milioane de oameni, trebuie sa plece. In urma alegerilor, pozitia sa s-a imblanzit, la inceputul lunii ianuarie acesta a declarat ca planul sau a fost revizuit pentru a include expulzarea, in prima faza, a "infractorilor, celor care au cazier, membrilor gastilor, traficantilor de droguri", adica a circa doua-trei milioane de persoane. Datele oficiale includ circa 890.000 de imigranti ilegali cu cazier, numar care ii include pe cei care au traversat ilegal granita.

Sursa foto: Albert H. Teich / Shutterstock.com