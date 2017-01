Mai multe state si-au exprimat marti speranta ca Parteneriatul Trans-Pacific (TPP) poate fi salvat, dupa decizia presedintelui american Donlad Trump de a retrage Statele Unite din acordul comercial, relateaza Associated Press.

Premierul australian Malcolm Turnbull a recunoscut ca decizia lui Trump este o lovitura serioasa data acordului care reuneste 12 natiuni, dar a sugerat ca alte tari, precum China, ar putea ocupa locul lasat de SUA. ”Pierderea Statelor Unite din acordul TPP este mare, nu este nicio indoiala. Dar nu vom renunta la angajamentul facut pentru locurile de munca din Australia”, a spus Turnbull, conform News.ro.

Una dintre primele actiuni ale lui Trump ca presedinte a fost abandonarea acordului TPP, luni, el afirmand ca este in detrimentul companiilor americane. Trump prefera acordurile bilaterale cu alte state. Liderii unora dintre celelalte 11 tari din TPP au spus ca vor merge mai departe cu acordul, intr-o anumita forma, cu sau fara SUA.

Turnbull a aratat ca a discutat recent despre viitorul TPP cu premierii din Japonia, Singapore si Noua Zeelanda si crede ca pactul poate supravietui fara SUA. Alti membri ai TPP sunt Canada, Mexic, Peru, Chile, Vietnam, Malaysia si Brunei. Japonia a finalizat procesul de ratificare a TPP saptamana trecuta, cunoscand faptul ca Trump vrea sa renunte la acord.

Premierul japonez Shinzo Abe a apreciat ca obiectivele TPP sunt inca importante pentru Japonia si ca acesta poate fi un model pentru acordurile comerciale cu alte natiuni, inclusiv cu cele din Europa. Un reprezentant al Ministerului Comertului din Malaysia, Ong Ka Chuan, a spus ca restul de 11 state membre ale TPP vor organiza o intalnire pentru a discuta pasii urmatori.

Turnbull a aratat la randul sau ca, in teorie, China ar putea sa se alature TPP dupa plecarea SUA, dar asta ar necesita modificari. In actuala forma, TPP poate intra in vigoare doar daca este ratificat de sase tari care reprezinta 85% din PIB-ul combinat al statelor participante. Statele Unite reprezentau 60% din PIB-ul combinat al TPP, asa ca acordul actual nu poate fi implementat.

Premierul Noii Zeelande, Bill English, s-a aratat prea putin entuziasmat de un acord bilateral cu SUA. ”Daca ma intrebati astazi, vad putine sanse ca acordul sa aiba loc intr-o forma satisfacatoare”, a afirmat English la Wellington. English a spus ca este de acord cu opinia predecesorului sau John Key, ca SUA risca sa cedeze o parte din influenta Chinei in regiuna Pacific, fara TPP.

Sursa foto: Shutterstock/ PORTRAIT IMAGES ASIA BY NONWARIT