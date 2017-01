Producatorii de incaltaminte sportiva, de automobile si gigantii din retail sunt prinsi in valtoarea schimbarilor facute de noul presedinte american Donald Trump in politicile comerciale ale Statelor Unite, relateaza Bloomberg.

Decizia lui Trump de a renunta la Pateneriatul Trans-Pacific (TPP) si angajamentul de a renegocia Acordul Nord American de Liber Schimb (NAFTA) obliga companiile sa isi regandeasca lanturile de furnizori si investitiile de capital, intr-o noua era a protectionismului, conform News.ro.

Masurile lui Trump, care vrea sa stimuleze productia locala si crearea de locuri de munca, cantaresc greu pentru importatori mari cum sunt Nike si Ford Motor. ”Orice companie cu operatiuni globale incearca in acest moment sa inteleaga ce se va schimba”, a spus Simeon Siegel, analist la firma de brokeraj Instinet din New York, el aratand ca este in discutie efectul asupra lanturilor de furnizori si a structurii costurilor.

Trump a semnat luni documentele prin care scoate SUA din acordul TPP, despre care a afirmat in mod repetat in timpul campaniei ca distruge locurile de munca in SUA. “Multe companii multinationale si industriale vor fi foarte dezamagite de abandonarea TPP si se vor confrunta cu numeroase incertitudini legate de renegocierea NAFTA”, considera Caitlin Webber, analist la Bloomberg Intelligence.

Wilbur Ross, nominalizat de Trump drept secretar al Comertului, are un rol major in conturarea opiniilor presedintelui referitoare la NAFTA, a spus Steve Miller, director general al International Automotive Components Group, la care fondul privat al lui Ross, WL Ross, are o participatie de peste 60%. ”Sunt bucuros ca avem adulti responsabili in jurul lui Trump, care vor face lucrurile mai bune pentru America fara sa afecteze comertul”, a spus Miller.

TPP pare complet abandonat de SUA, ceea ce poate fi o lovitura majora pentru producatori de imbracaminte si incaltaminte precum Nike. Cel mai mare brad de articole sportive din lume, care fabrica in Asia incaltaminte cum ar fi Air Jordans, Nike miza pe acordul TPP pentru taxe de import reduse. Compania produce aproximativ 40% din incaltaminte in Vietnam, tara membra a TPP. Multe dintre companiile multinationale cu investitii in Asia isi vor reanaliza probabil strategiile, considera Fielding Chen, analist la said Bloomberg Intelligence.

Companiile cu facilitati de productie in China au transferat o parte in state cum este Vietnamul, pentru a profita de costurile scazute ale fortei de munca. ”Decizia lui Trump va face ca multe companii sa ezite in legatura cu ce vor face in viitor. Acest fapt nu va avea un impact semnificativ asupra aranjamentelor lor generale pentru lanturile de furnizori asiatici, dar deciziile ar putea fi incetinite, urmand sa fie luate in considerare si alte destinatii asiatice”, a spus Chen.

TPP ar fi generat economii si pentru retaileri ca Target, Foot Locker si Wal-Mart Sters. Reducerea costurilor legate de importuri ar fi fost de 450 de miliarde de dolari pe an, potrivit organizatiei Footwear Distributors and Retailers of America. ”Oamenii nu vor fi fericiti daca preturile incaltamintei pentru tenis vor creste, daca preturile hainelor vor creste, daca preturile masinilor vor creste. Asta contravine cu ideea de a face ca oamenii sa o duca mai bine”, a spus Donald Grimes, analist la University of Michigan.

Nu toate industriile sustineau acordul TAPP. Producatorii auto americani si producatorii de otel erau impotriva, considerand ca sunt masuri insuficiente pentru combaterea manipularii valutelor, a explicat Webber. Organizatiile sindicale au salutat luni deciziile lui Trump. Presedintele sindicatului United Auto Workers, Dennis Williams, a apreciat decizia de retragere a SUA din acordul TPP, in gtimp ce presedintele federatiei sindicale AFL-CIO, Richard Trumka, a numit renuntarea la TPP si renegocierea NAFTA drept un prim pas important.

Renegocierea NAFTA ar putea avea implicatii mari pentru industria auto, care in 2015 a importat in SUA vehicule in valoare de aproape 80 de miliarde de dolari si componente de 68 de miliarde de dolari din Canada si Mexic. Asta reprezinta circa 44% din totalul vehiculelor importate si 47% din componentele auto, potrivit Administratiei pentru Comert International.

Producatorii auto amana deja investitiile pana vor sti cum se vor schimba relatiile comerciale dintre SUA si Mexic, a spus Eric Noble, presedintele firmei de consultanta The CarLab, din Orange, California. Costurile suplimentare ar putea face prea riscanta suma de circa 1 miliard de dolari investita de producatorii auto in fiecare noua fabrica de asamblare, pana cand directorii nu vor afla ce vrea sa faca Trump.

Producatorii auto au fost criticati frecvent de Trump, care a amenintat in aceasta luna General Motors cu introducerea unei taxe vamale mari pentru automobilele produse si importate din Mexic. Ulterior, compania a anuntat un plan de investitii in SUA. In mod similar, Ford a anulat proiectul de a construi o fabrica in strainatate, anuntand ca va crea in schimb 700 de noi locuri de munca in SUA. Trump se va intalni marti cu directorii Ford, General Motors si Fiat Chrysler Automobiles, a anuntat secretarul de presa Sean Spicer. Canada si Mexic au anuntat ca vor sa inceapa rediscutarea NAFTA, acord vechi de 23 de ani.

Insistenta introducerii unui mecanism pentru echilibrarea comertului dintre SUA si Mexic sau a unei taxe de import pe bunurile mexicane, pentru a compensa TVA-ul din tara respectiva, ar insemna probleme pentru pact, considera Scott Lincicome, jurist in comert international la firma White & Case din Washington. Negocierile ar mai putea include schimbarea sau eliminarea comisiilor NAFTA care se ocupa de dispute si modificarea regulilor de origine, care stabilesc cat de mult continut local este necesar pentru ca un produs sa beneficieze de tarifele reduse ale NAFTA.

Sursa foto: Shutterstock/ lev radin