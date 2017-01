Atitudinea lui Donald Trump fata de presa americana a starnit indignare. Jurnalistii de investigatie de la Suddeutsche Zeitung au lansat un material in care vorbesc despre lipsa acestuia de diplomatie si despre felul defectuos in care comunica cu cei din media. Acestia fac un apel la unitate si solidaritate, prin care doresc sa intareasca pozitia celei de-a 4-a putere in stat.