Romania se afla pe locul 25 in Uniunea Europeana si pe locul 57 in lume in clasamentul privind perceptia coruptiei , arata Indicele dat publicitatii miercuri, la Berlin, de Transparency International. Scorul Romaniei este cu doua puncte peste cel din 2015 si i-a permis tarii sa mai urce cu o treapta in clasament.

Tara noastra a obtinut 48 de puncte in raportul privind Indicele de Perceptie a Coruptiei (IPC), pe o scara de la 0 la 100, in care zero inseamna foarte corupt si 100 deloc corupt. La nivelul UE, Romania este la egalitate cu Ungaria si devanseaza Italia (47 de puncte), Grecia (de 44 de puncte) si Bulgaria (41 de puncte), conform News.ro.

Fata 2015, tara noastra a obtinut in 2016 cu doua puncte mai mult si a urcat un loc, iar fata de 1997, cand Romania a fost inclusa in IPC, Romania are in raportul pentru anul 2016 cu 18 puncte mai multe. „Aceasta imbunatatire a IPC este rezultatul eforturilor anticoruptie ale institutiilor nationale, fie ele de prevenire, de combatere sau de sanctionare a coruptiei, dar si eforturilor societatii civile care a contribuit substantial la efortul de aliniere a acestora la standardele internationale”, subliniat ONG-ul.

Scorul obtinut de Romania a fost intocmit prin utilizarea a 10 surse independente care au oferit date privind perceptia coruptiei in sectorul public. „Locul Romaniei in clasamentul international si european si orice punct in plus obtinut trebuie analizat in context mai larg, inclusiv din prisma rezultatelor IPC la nivel global, care in valoare absoluta inregistreaza un regres, cele mai mari punctaje la acest moment fiind de 90 de puncte, fata de anii anteriori in care se inregistrau si rezultate de 98 de puncte”, noteaza Transparency International intr-un comunicat.

“Este evident ca maturizarea Romaniei este un proces care necesita timp. Prin urmare, pentru a pastra tendinta ascendenta a IPC si implicit imbunatatirea integritatiila nivelul sectorului public, este important sa se puna accentul pe masuri de prevenire a coruptiei. La fel de important este ca masurile adoptate la nivelul institutiilor publice sa fie corect explicate si asumate de catre decidenti”, afirma Marian Popa Presedintele Transparency International Romania. In acest context, Transparency International Romania recomanda accelerarea calendarului de aplicare a masurilor de prevenire a coruptiei, reenuntarea la abordarea formalista a prevenirii coruptiei si responsabilizarea factorilor de decizie atat la nivel central, cat si la nivel local.

Numai un efort continuu si sustinut poate sa demonstreze faptul ca imbunatatirea IPC nu este reversibila, ci este o consecinta fireasca a asumarii si interiorizarii schimbarii de atitudine si mentalitate la nivelul intregii societati. „Ce are Romania de facut in concret? Trebuie sa isi standardizeze procedurile administrative interne cu precizarea responsabilitatilor individuale pentru fiecare participant in parte la o procedura, sa isi stabileasca corect si neechivoc regulile de gestiune a afacerilor publice si sa schimbe abordarea pe sanctionarea persoanelor care au gresit, pe prevenirea greselilor. Asta ar insemna o gestiune mai buna a resurselor publice si o administrare mai curata,” declara Victor Alistar Directorul TI-Romania.

Pentru atingerea acestor obiective, Transparency International Romania reaminteste o parte dintre solutiile identificate si incluse in in Strategia Nationala Anticoruptie 2016 – 2020, precum efectuarea unei analize realiste a riscurilor si vulnerabilitatilor la coruptie, insotita de identificarea masurilor de remediere; aprobarea si implementarea planului de integritate si autoevaluare periodica la nivelul fiecarei institutii publice centrale si locale, inclusiv in cadrul entitatilor aflate in subordinea/coordonarea acestora; dezvoltarea si aplicarea de programe menite sa imbunatateasca gradul de intelegere a standardelor de integritate de catre angajatipe de o parte sicetateni, beneficiarii serviciilor publice, pe de alta parte; digitalizarea activitatii administratiei cu integrarea bazelor de date precum si cu imbunatatirea considerabila a transparentei prin furnizarea informatiilor publice in format de date deschise; adoptarea cu prioritate de catre Parlament a Codului administrativ, finalizat de catre Guvern si elaborarea si adoptarea codului de procedura administrativa a Romaniei.

De asemenea, ONG-ul pledeaza pentru un efort anticoruptie comun intre institutiile publice, decidenti si populatie. Indicele de Perceptie a Coruptiei (IPC) claseaza tarile in functie de cat de corupt este perceput a fi sectorul public al tarii. Este practic o combinatie de sondaje si evaluari privind coruptia, colectate de mai multe de institutii de renume. IPC este cel mai utilizat indicator al coruptiei la nivel mondial. In total, in studiul publicat miercuri de Transparency International au fost luate in calcul 176 de state si teritorii din intreaga lume. Clasamentul este intocmit prin acordarea de puncte, pe o scala de la 0 la 100, in care 0 inseamna “foarte corupt”, iar 100 “deloc corupt”.

In 2016, pe primul loc la nivel global se afla Danemarca si Noua Zeelanda, fiecare cu cate 90 de puncte, urmate de Finlanda (89 de puncte), Suedia (88 de puncte) si Norvegia (87 de puncte). La nivelul Uniunii Europene, peste 80 de puncte au mai obtinut Olanda (83 de puncte), Germania, Luxemburg si Marea Britanie, fiecare cu cate 81 de puncte. Media a fost de 65 de puncte. Scorul mediu global a fost 43 de puncte.

Sursa foto: Dreamstime.com