De asemenea, stirea a aparut in mai multe publicatii internationale din SUA si Europa, precum Houston Chronicle, Courier Express, Lebanon Express, The Republic si Herald & Review, conform News.ro.

ASSOCIATED PRESS

Jurnalistii au atras atentia ca membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) au decis ca cele doua proiecte de ordonanta de urgenta menite sa gratieze anumite pedepse incalca un articol constitutional, care cere ca asemenea masuri sa fie aprobate de catre Parlament. Decizia CSM nu are caracter obligatoriu. Insa, magistratii nu sunt singurii care au criticat aceasta propunere, presedintele Klaus Iohannis a atacat dur proiectele de ordonanta si a cerut organizarea unui referendum pe problema luptei anticoruptie. De asemenea, mii de persoane au participat la proteste in mai multe orase ale Romaniei.

HOUSTON CHRONICLE

Jurnalistii americani atrag atentia ca guvernul estimeaza faptul ca proiectele de ordonanta ar duce la eliberarea a aproximativ 2.500 de detinuti, in vreme ce reprezentantii sistemului de incarcerare sustin ca numarul real a celor eliberati peste noapte ar ajunge la 3.700 de persoane. De asemenea, detinutii cu varste de peste 60 de ani, femeile insarcinate si condamnatii care au copii mici vor beneficia automat de injumatatirea pedepsei.

NEW YORK TIMES

Atrage atentia ca proiectele de ordonanta vizeaza dezincriminarea unor abuzuri ale functionarilor publici, atunci cand prejudiciul produs nu depaseste 200.000 de lei. De asemenea, aceste ordonante ii vor afecta in special pe cei care au primit sentinte sub cinci ani, cu exceptia condamnatilor pentru crime de natura sexuala, violente sau coruptie. Acelasi material a fost preluat de zeci de publicatii, printre care se numara: Lebanon Express, Arizona Daily Star, Northern Star Online, Herald & Review, Montana Standard, Bristol Herald Courier, New Zealand Herald, Taiwan News, The Herald, Auburn Citizen si The Republic.

Sursa foto: Shutterstock/qvist