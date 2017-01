Presedintele Donald Trump a semnat vineri noaptea un ordin executiv care suspenda primirea refugiatilor si impune controale dure pentru cetatenii a sapte tari predominant musulmane care vor sa viziteze Statele Unite. Prin acest ordin executiv, presedintele isi respecta una dintre cele mai controversate promisiuni facute in timpul campaniei electorale, atunci cand a cerut "o interdictie totala pentru intrarea musulmanilor in SUA", transmite France Presse.

Miliardarul republican a sustinut ca acest ordin executiv ii va tine departe pe "teroristii islamisti radicali" de Statele Unite, potrivit News.ro. "Vorbim de un lucru mare. Protejarea natiunii de teroristi straini care intra in SUA", a declarat presedintele de la Casa Alba. Acest ordin executiv blocheaza cu efect imediat, pentru o perioada temporara de cel putin 120 de zile, toate programele de primire a refugiatilor in Statele Unite. De asemenea, presedintele cere impunerea unor reguli mai dure pentru selectia refugiatilor, daca programele vor fi reluate in viitor.

Noile reguli vor da asigurari "ca cei care primesc aprobare prin programul de primire a refugiatilor nu reprezinta un risc la adresa securitatii si prosperitatii din Statele Unite". Prin acest ordin executiv s-a decis inclusiv blocarea pe termen nedeterminat a primirii refugiatilor sirieni in SUA. Aceasta interdictie poate sa fie ridicata doar atunci cand presedintele republican decide ca refugiatii sirieni nu mai reprezinta o amenintare de securitate.

De asemenea, autoritatile americane nu vor mai emite vize pentru o perioada de cel putin 90 de zile pentru migrantii sau vizitatorii din sapte tari musulmane, printre care se numara: Iran, Irak, Libia, Somalia, Sudan, Siria si Yemen. In timpul suspendarii programelor de primire a refugiatilor si de emitere a vizelor, administratia va fi ocupata cu redactarea unor noi regulamente, care sa permita "verificarea extrema a istoriei" aplicantilor pentru viza sau azil in Statele Unite.

Presedintele Donald Trump permite insa o serie de exceptii pentru membrii unor minoritati religioase, ceea ce inseamna tratament distinct pentru crestinii din Orientul Mijlociu. Masura miliardarului republican a fost dur criticata de zeci de activisti care militeaza pentru respectarea libertatilor civile, precum si de expertii antiterorism din Statele Unite. Acest ordin executiv este catalogat drept o masura inumana care pune laolalta victimele unui conflict violent cu extremistii care ii ameninta.

"Verificarea extrema este doar un eufemism pentru discriminarea impotriva musulmanilor", a declarat Anthony Romero, directorul executiv al Uniunii Americane pentru Libertati Civile. Romero a argumentat ca acest ordin este neconstitutional, pentru ca incalca interdictia cu privire la discriminarea pe baza de religie inscrisa in Constitutia Statelor Unite.

De asemenea, printre persoanele care au reactionat se numara si Malala Yousafzai, laureata in 2014 a premiului Nobel pentru Pace. Acesta s-a aratat ranita de o asemenea masura si i-a cerut presedintelui republican sa nu abandoneze "copiii si familiile lipsite de orice aparare". Insa, aceasta masura este extrem de populara pentru baza nationalista a electoratului lui Donald Trump.

Sustinatorii presedintelui cred ca masura este necesara pentru a preveni infiltrarea unor militanti al-Qaeda si ISIS deghizati ca refugiati in Statele Unite. Prin acest ordin executiv, presedintele republican a decis reducerea programului de primire a refugiatilor de la 110.000 la 50.000 de persoane si o interdictie nedeterminata pentru primirea refugiatilor din Siria.

Sursa foto: Standard / Shutterstock