Presedintele Comisiei pentru Servicii Armate din Senat, John McCain, i-a cerut sambata dupa-amiaza presedintelui Donald Trump sa nege imediat speculatiile cu privire la posibilitatea ridicarii sanctiunilor economice impuse de Statele Unite impotriva Rusiei in timpul discutiei telefonice pe care o va purta noul lider de la Casa Alba cu liderul rus Vladimir Putin, se arata intr-un comunicat publicat pe site-ul senatorului John McCain.

”Presedintele Donald Trump va discuta telefonic cu Vladimir Putin in ciuda speculatiilor larg raspandite ca administratia de la Casa Alba ia in considerare ridicarea sanctiunilor impotriva Rusiei. De dragul securitatii nationale a aliatilor nostri si a Americii, sper ca presedintele Trump va pune capat acestor speculatii si va respinge o asemenea masura nesabuita”, se arata in comunicatul semnat de republicanul John McCain, potrivit News.ro.

De asemenea, respectatul senator republican promite ca va munci cu colegii sai pentru a inscrie intr-o legislatie sanctiunile economice impotriva Rusiei. ”In ultimii trei ani sub conducerea lui Vladimir Putin, rusii au invadat Ucraina, au anexat Crimeea, au amenintat aliatii NATO si au intervenit militar in Siria. In urma lor a ramas o dara de moarte, distrugere si promisiuni incalcate”, a mentionat presedintele Comisiei pentru Servicii Armate.

John McCain a atras atentia ca razboiul insurgentei pro-ruse a condus la moartea a 10.000 de soldati si civili ucraineni in regiunea Donbas, in vreme ce rusii au furnizat armele utilizate pentru doborarea zborului MH 17 deasupra Ucrainei. Un numar de 298 de persoane si-au pierdut viata atunci cand zborul MH 17 a fost doborat de o racheta sol-aer Buk in regiunea Donetk. De asemenea, senatorul republican acuza faptul ca rusii au desfasurat noi trupe militare si echipamente de-a lungul granitei estice, au condus exercitii militare masive, au violat granitele si spatiul aerian al aliatilor NATO.

”Rusia sprijina regimul criminal al lui Assad in timp ce poarta un razboi impotriva poporului sirian, care s-a soldat pana acum cu 400.000 de morti in randul civililor. Armata rusa a vizat atat spitalele siriene, cat si pe primii salvatori, cu arme de precizie. In loc sa loveasca Statul Islamic, rusii si-au concentrat operatiunile impotriva opozitiei siriene moderate, ceea ce a condus la intarirea fortelor extremiste din Siria”.

John McCain atrage atentia si asupra atacurilor cibernetice orchestrate de hackerii rusi si care au vizat institutiile democratice in perioada campaniei electorale, catalogand aceste atacuri drept o campanie de dezinformare menita sa slabeasca America si sa discrediteze valorile Occidentului.

”Fiecare din ultimii trei presedinti au avut sperante mari pentru a construi un parteneriat cu guvernul rus, dar fiecare incercare a esuat, nu din cauza lipsei de bunavointa din partea noastra, ci pentru ca Putin vrea sa fie inamicul Statelor Unite. El are nevoie de inamici ca noi. El nu va fi niciodata partenerul nostri, nici macar in lupta de combatere a ISIS. El crede ca intarirea Rusiei inseamna slabirea Americii”, a avertizat senatorul McCain.

Respectatul republican a precizat ca ar fi naiv si periculos din partea presedintelui american sa creada intr-un parteneriat real cu Rusia.

Sursa foto: ChameleonsEye / Shutterstock