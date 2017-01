”Pentru cei care fug din calea persecutiei, terorii si razboiului, canadienii va vor primi, oricare este religia voastra. Diversitatea este puterea noastra #BineativenitinCanada”, a scris prim-ministrul canadian intr-un mesaj postat pe Twitter, potrivit News.ro. De asemenea, mesajul premierului a fost insotit de o poza cu o refugiata siriana, care a ajuns in decembrie 2015 pe aeroportul din Toronto.

Presedintele Donald Trump a semnat vineri noaptea un ordin executiv pentru a suspenda pe termen temporar, timp de 120 de zile, programele de relocare a refugiatilor si a bloca pe termen nedeterminat intrarea refugiatilor sirieni in Statele Unite. De asemenea, acest ordin executiv ii vizeaza si pe cetatenii din sapte tari predominant musulmane, care nu vor mai putea sa intre pentru cel putin 90 de zile in SUA.

Printre cele sapte tari predominant musulmane incluse in ordin se numara: Iran, Irak, Libia, Siria, Somalia, Sudan si Yemen. Canada are in schimb o politica pozitiva cu privire la primirea refugiatilor si a acceptat doar in ultimul an 40.000 de sirieni care fug din calea razboiului.

To those fleeing persecution, terror & war, Canadians will welcome you, regardless of your faith. Diversity is our strength #WelcomeToCanada — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 28 ianuarie 2017

