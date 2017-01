Informatiile referitoare la campania Google au urmat declaratilor impotriva controversatului ordin facute de directorul general al companiei, Sundar Pichai, si participarii co-fondatorului Sergey Brin la un protest pe aeroportul international din San Francisco, potrivit USA Today, conform News.ro.

Din cele 4 milioane de dolari, 2 milioane de dolari vor fi oferite de Google si pana la 2 milioane de dolari vor proveni din donatii ale angajatilor companiei. Banii vor fi donati catre American Civil Liberties Union, Immigrant Legal Resource Center, International Rescue Committee si agentiei pentru refugiati a ONU (UNHCR).

Pichai a spus ca ordinul lui Trump care interzice acesul in SUA al imigrantilor din sapte state majoritar musulmane afecteaza 187 de angajati ai Google. ”Suntem ingrijorati de impactul acestui ordin si al oricaror propuneri care ar putea impune restrictii angajatilor si famiilor lor, sau care pot crea bariere de a aduce talente in Statele Unite. Vom continua sa ne expunem punctul de vedere in aceste probleme liderilor de la Washington si in alte parti”, arata Pichai intr-un comunicat.

Google nu este singura companie din sectorul tehnologiei care s-a declarat impotriva ordinului lui Trump. Facebook, Aple si Uber si-au exprimat la randul lor ingrijorarea. Directorii Tesla Motors, Netflix si Airbnb au denuntat politica anti-imigratie a lui Trump, iar Airbnb a anuntat weekendul trecut ca va oferi cazare gratuita refugiatilor si altor persoane afectate de masuri.

Sursa foto: Shutterstock/l i g h t p o e t