Veniturile din turism ale Turciei au scazut cu 30% in 2016, la 22,1 miliarde de dolari, din cauza prabusirii sosirilor de vizitatori straini, potrivit datelor oficiale publicate, transmite publicatia Hurriyet.

Aproximativ 72,8% din veniturile turistice au fost generate de vizitatorii straini, iar restul de 27,2% de la cetateni turci rezidenti in strainatate, potrivit datelor Institutului Turc de Statistica, scrie News.ro.

In trimestrul al patrulea, veniturile turistice au scazut cu 27,2%, la 4,8 miliarde de dolari. Numarul vizitatorilor straini in Turcia s-a redus in 2016 cu 30%, la 25,3 milioane, fata de 2015, dupa o serie de atacuri teroriste, a crizei diplomatice cu Rusia si a tentativei de puci din luna iulie, arata datele Ministerului Turismului.

Numarul turistilor rusi a scazut anul trecut cu 76,2%, la 866.256 de persoane. Cu toate acestea, dupa normalizarea relatiilor dintre Turcia si Rusia, a avut loc o crestere vizibila a numarului de turisti rusi, potrivit datelor ministerului.

Germania a devenit cea mai mare sursa de turisti pentru Turcia, cu circa 3,9 milioane de vizitatori, dar numarul vizitatorilor din Europa a scazut cu aproximativ 35%.

Georgia s-a situat dupa Germania, cu peste 2,2 milioane de georgieni care au vizitat Turcia in 2016.

Pe locul al treilea s-a plasat Marea Britanie, cu peste 1,7 milioane de persoane care au vizitat Turcia.

Datele statistice mai arata ca numarul cetatenilor turci care au calatorit in strainatate anul trecut a scazut cu 9,8%, la 7,9 milioane de persoane.

Sursa foto: EsraKeskinSenay /Shutterstock.com