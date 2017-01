”Acesta nu este un proiect de lege care sa stabileasca daca Regatul Unit trebuie sau nu sa paraseasca UE sau cum trebuie sa o faca. Este vorba pur si simplu despre aplicarea unei decizii luate deja, un punct din care nu mai exista intoarcere a fost trecut”, a declarat marti ministrul insarcinat cu Brexitul David Davis, in deschiderea dezbaterilor in Camera Comunelor, conform News.ro.

Intitulat ”Proiect de lege al Uniunii Europene (notificare de retragere)”, documentul, foarte scurt, publicat joi, le cere parlamentarilor sa ”confere premierului puterea de a notifica, potrivit Articolului 50 al Tratatului Uniunii Europene, intentia Regatului Unit de a se retrage din UE”. Textul este examinat marti si miercuri in Camera Comunelor, dupa care vor avea loc trei zile de dezbateri - 6, 7 si 8 februarie - care se vor incheia cu un vot.

Proiectul de lege este extrem de scurt si ar putea, teoretic, sa fie adoptat rapid, asa cum doreste Extecutivul. Insa au fost depuse deja cinci ”amendamente motivate”, vizand sa-l inabuse in fasa. Premierul conservator Theresa May s-a angajat sa lanseze divortul de UE pana la sfarsitul lui martie si intentioneaza sa respecte acest calendar, in urma referendumului de la 23 iunie prin care Brexitul a fost decis.

Deputatii conservatori au primit ordinul sa ramana in Parlament pana la miezul noptii, ora prevazuta a finalului dezbaterilor de marti, pentru a evita ca parlamentari care sustin ramanerea regatului in UE sa nu poata sa profite de o Camera pe jumatate goala si sa aprobe vreunul dintre aceste amendamente, potrivit cotidianului The Daily Telegraph.

Doua amendamente cer ca proiectul de lege sa nu fie studiat deoarece el ”nu garanteaza in particular apartenenta viitoare a Regatului Unit la piata unica” europeana, iar altul pentru ca parlamentarii regionali nu vor fi consultati pe tema activarii Articolului 50. Un al patrulea amendament cere acelasi lucru, din cauza absentei unei ”carti albe” cu privire la strategia Theresei May.

Premierul s-a angajat saptamana trecuta sa publice un asemenea document, care sa apere o ruptura ”clara si neta” de UE, implicand o iesire din piata unica, in vederea reluarii controlului asupra imigratiei provenind din statele membre UE, insa ea nu a oferit si o data a publicarii documentului.

O ”DECIZIE DEJA LUATA”

Aceste amendamente au putine sanse de izbanda. Partidul Conservator dispune de o majoritate fragila in Camera inferioara a Parlamentului, iar Partidul Laburist, principala formatiune de opozitie, a promis sa nu blocheze proiectul de lege. In fata unui Partid Laburist cu pareri impartite despre aceasta problema, liderul formatiunii Jeremy Corbyn a amenintat ca va exclude din organizatie orice deputat care nu va vota pentru proiectul de lege, un risc pe care mai multi parlamentari s-au declarat pregatiti sa si-l asume - ceea ce reprezinta un adevarat test al autoritatii sale.

Aproximativ 60 de pagini de amendamente vizand sa nuanteze proiectul de lege au fost depuse, de asemenea, iar acestea urmeaza sa fie dezbatute saptamana viitoare. Ele vizeaza sa constranga Guvernul sa prezinte cu regularitate dari de seama Parlamentului. De la Camera Comunelor, proiectul de lege va fi trimis la Camera Lorzilor, unde noi amendamente ar putea sa fie depuse, iar dupa aceea textul va ajunge la regina, pentru a primi aprobarea finala.

Proiectul de lege a fost intocmit in urma hotararii Curtii Supreme de a obliga Guvernul sa obtina aprobarea Parlamentului inainte sa lanseze negocierile in vederea iesirii din UE. Divortul ar putea sa aiba loc la inceputul lui martie. Cotidianul conservator The Times scrie ca Guvernul a cerut Camerei Lorzilor sa aprobe textul pe 7 martie, ceea ce ar deschide calea lansarii negocierilor inca de la 9 martie, la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles.

