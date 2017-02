Agentia de presa ASSOCIATED PRESS comenteaza ca, prin adoptarea ordonantei de urgenta privind codurile penale, Guvernul roman a dat o lovitura grea eforturilor de ani de zile de a elimina coruptia din tara. Sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat pentru ASSOCIATED PRESS ca “aceasta masura va face lupta anticoruptie irelevanta”. Ea a amintit ca Directia Nationala Anticoruptie a instrumentat 1.170 de cazuri de abuz in serviciu in ultimii trei ani, cazuri ce au provocat prejudicii de un miliard de euro, conform News.ro.

Dupa anuntul ministrului Justitiei, Florin Iordache, privind deciziile Guvernului, manifestanti au inceput sa se stranga in Piata Victoriei. Oamenii striga “PSD, ciuma rosie”, noteaza jurnalistii AP. Agentia aminteste si ca DNA a avertizat anterior ca, prin modificarea codurilor penale va fi “ incurajata conduita abuziva a functionarilor, incorectitudinea, imoralitatea, lipsa de onestitate si de probitate a acestora in solutionarea unor drepturi si interese ale persoanelor fizice sau juridice”.

Procurorii au subliniat ca o astfel de situatie ar fi atat in beneficiul celor care vor incalca legea, cat si al celor care sunt anchetati in prezent. AP noteaza ca ministrul Justitiei a negat ca normele ar fi in favoarea politicienilor, dintre care o parte au fost vizati de lupta impotriva coruptiei la nivel inalt din tara.

Materialul a fost preluat, printre altii, de Washington Post, New York Times si ABC News. REUTERS scrie ca peste 10.000 de oameni s-au strans in fata sediului Guvernului, dupa ce Cabinetul a adoptat modificarea codurilor penal, “cel mai mare pas inapoi facut de fosta tara comunista in domeniul reformelor de cand a aderat la Uniunea Europeana, in urma cu un deceniu”.

Agentia o citeaza pe experta in lupta anticoruptie Laura Stefan, potrivit careia anuntul de marti al Guvernului “este o lovitura grea la adresa justitiei din Romania, iar impactul va fi major (…) pentru toti cetatenii”. Agentia aminteste ca PSD a ajuns la putere in decembrie, promitand salarii si pensii mai mari. Alegerile parlamentare au evidentiat o prapastie tot mai mare intre alegatorii mai in varsta, din zonele rurale, satuli de austeritate, si locuitorii tineri din orase, comenteaza jurnalistii.

“Planurile lor de a relaxa normele anticoruptie au fost dezvaluite luna aceasta, declansand cele mai ample proteste de strada de la caderea comunismului, in 1989”, mai scrie agentia. Cabinetul premierului Sorin Grindeanu a atras critici din partea presedintelui Klaus Iohannis, judecatorilor, procurorilor, organizatiilor pentru drepturi civile, diplomatilor si Comisiei Europene, care monitorizeaza sistemul judiciar din Romania, precizeaza jurnalistii.

Reuters afirma ca Romania este unul dintre cele mai corupte state din Europa, unde darea de mita este endemica in administratia de stat si in multe domenii ale vietii publice, insa eforturile de a elimina abuzul au luat amploare in ultimii patru ani. AFP anunta ca Guvernul social-democrat a adoptat marti seara o “relaxare contestata a codului penal, care ar urma sa le permita mai multor oameni politici sa scape de urmaririle penale si a impins din nou romanii sa protesteze”. Jurnalistii francezi noteaza ca proiectele adoptate nu se aflau pe agenda Guvernului de marti.

AFP il citeaza pe presedintele Klaus Iohannis, care a reactionat spunand ca “este o zi de doliu pentru statul de drept (…), care a primit o lovitura puternica de la adversarii justitiei, dreptatii si luptei impotriva coruptiei. Agentia internationala precizeaza ca mai multe mii de persoane s-au strans pentru un protest spontan in fata sediului Guvernului din Bucuresti, scandand “demisia” si “hotii”, in timp ce membrii Guvernului sunt blocati in cladire. AFP mai scrie ca manifestatii au loc si in alte orase din tara, printre care Cluj, Timisoara si Iasi.

“Bruxelles-ul, care monitorizeaza indeaproape reforma justitiei din tara, a avertizat in ultimul sau raport, de saptamana trecuta, in legatura cu orice demers vizand sa slabeasca lupta impotriva coruptiei”, incheie agentia. Portalul italian ASKANEWS scrie ca Guvernul roman a adoptat un decret “care salveaza coruptii” si care le permite politicienilor sa scape de urmarirea penala. Portalul precizeaza ca Guvernul a introdus normele pe ordinea de zi in ultima clipa si in pofida protestelor de strada din ultimele doua saptamani.

BUSINESS REVIEW anunta, de asemenea, ca Guvernul Grindeanu a “adoptat o lege controversata a amnistiei si amendamente la Codul Penal despre care multi cred ca vor stirbi lupta anticoruptie din Romania”, precizand ca masura a fost o surpriza, in conditiile in care surse din presa au spus anterior ca Executivul intentioneaza sa o adopte miercuri. Portalul aminteste ca, in ultimele doua saptamani au avut loc proteste in Bucuresti si in orasele mari ale tarii si ca proiectele au fost criticate de politicienii de opozitie, precum si de presedintele Klaus Iohannis.

