Manifestantii anticoruptie romani au iesit in continuare in strada, avand atat de putina incredere in Guvern incat au refuzat sa accepte promisiunea acestuia de a capitula in fata cererilor lor si a renunta la Ordonanta de Urgenta care dezincrimina o serie de fapte de coruptie, scrie presa internationala.

Multi dintre cei care au iesit in strada spun ca vor continua, cel putin pana cand vor fi convinsi ca Guvernul investit in functie in urma cu o luna se va abtine de la eforturi viitoare de a slabi legile anticoruptie din tara. Iar unii au promis ca vor mentine presiunea pana cand vor cadea capete de ministri sau pana cand va cadea intregul Guvern, afirma The New York Times, conform News.ro.

“Nu vrem sa trebuiasca sa fim paznici noaptea, sa iesim in strada pentru a salva legea (…). Poate ca vor incerca din nou peste o luna”, a declarat Mihai Georgescu, in varsta de 28 de ani, inginer IT, pentru publicatie. “Coruptia a fost plaga Europei de Est – variind numai gradul de la o tara la alta – de cand a fost daramata prima piatra din Zidul Berlinului, in urma cu mai mult de un sfert de secol. Deci activistii anticoruptie au fost incurajati sa vada romanii iesind pe strada cu sutele de mii saptamana trecuta, zi dupa zi, pana cand Guvernul a cedat”, mai scrie cotidianul.

Si agentia Bloomberg scrie ca “Guvernul roman sfideaza apelurile de a demisiona, dupa ce decizia sa de a anula la masurile de relaxare a legilor anticoruptie din tara nu a pus capat complet celor mai ample proteste de la caderea comunismului”.

Revista Foreign Policy scrie pe blog ca anularea Ordonantei r putea fi prea putin, prea tarziu pentru oamenii care protesteaza in strada. “Este o mare neincredere in clasa politica actuala, iar cele mai recente evolutii au afectat grav increderea in coalitia aflata la putere”, a explicat Septimius Parvu, analist politic la Expert Forum, citat de publicatie. “Vor trebui sa existe unele sacrificii politice in Guvern si in partidul de la putere, pentru ca presiunea este mare”, a adaugat el.

„Partidul de la putere este responsabil pentru escaladarea protestelor, din cauza numeroaselor greseli. Daca nu se schimba strategia, criza nu se va reduce”, a avertizat si Alfred Bulai, sociolog si prodecan la Facultatea de Stiinte Politice din Bucuresti.

Euronews precizeaza ca este confuzie in Romania in legatura cu planurile Guvernului privind coruptia. “Exista multe tentative, in multe tari, de a incerca excluderea unor oficiali de rang inalt, in special politicieni, de responsabilitate penala. Si avem cazul frumos al (fostului premier – n.r.) Berlusconi, din Italia, care a incercat, cu toate mijloacele pe care le-a avut la dispozitie, sa introduca imunitatea pentru oameni ca el (…). Cred ca este o lupta constanta, intre cei care vor coruptia sanctionata si cei care vor sa scape de acuzatiile de coruptie”, a explicat Laura Stefan, coordonator anticoruptie la centrul Expert Forum

Reuters citeaza Guvernul care a cerut, luni, sfarsitul a ceea ce a numit o “stare tensionata”. Analistii politici spun ca Guvernul are in prezent in fata o sarcina dificila de a recastiga increderea publica distrusa, noteaza agentia.

“Ei (liderii romani – n.r.) sunt foarte speriati de aceste proteste de amploare, fara precedent in 27 de ani”, spune analistul politic Cristian Patrascoiu. “Aici (retragerea ordonantei – n.r.) este vorba de mai mult decat un simplu pas in spate. Orice miscare noua a lor necesita o evaluare. Totul pare suspect”, adauga el.

Si The Independent, care citeaza Associated Press, relateaza ca premierul roman a anuntat ca nu va demisiona, in pofida protestelor in masa. Exista, insa, semnale ca Guvernul de centru-stanga ar putea sa nu faca, prea curand, noi eforturi de a dezincrimina abuzul in serviciu, scriu jurnalistii.

AP noteaza ca manifestatiile antiguvernamentale continua, dar si ca sute de sustinatori ai PSD s-au strans in capitala tarii, acuzandu-l pe presedintele Klaus Iohannis pentru tara. “Furia manifestantilor romani nu s-a linistit, in pofida retragerii unui ordin controversat privind coruptia. Ei cer acum plecarea premierului”, afirma Europe 1.

CNN noteaza ca manifestatiile vor continua, potrivit asteptarilor, in Romania, desi Guvernul a facut temporar un pas inapoi in legatura cu Ordonanta de Urgenta. “Singurul rezultat rezonabil pentru mine este demisia Guvernului si fie numirea unui Guvern mai bun, fie convocarea unor alegeri”, a explicat unul dintre manifestanti, omul de afaceri Cosmin Alexandru, pentru CNN.

Aceeasi idee este transmisa si de Deutsche Welle, care noteaza ca anularea Ordonantei nu a fost suficienta pentru a convinge sute de mii de oameni sa nu iasa in strada. Radio Free Europe/Radio Liberty apreciaza ca protestele – cele mai mari de caderea comunismului – au zdruncinat peisajul politic, in conditiile in care presedintele si premierul se afla in tabere opuse. “Retragerea Guvernului poate fi perceputa ca o victorie pentru presedintele Klaus Iohannis, care a contestat la Curtea Constitutionala norma, argumentand ca submineaza statul de drept si eforturile de combatere a coruptiei”, mai scrie RFE/RL.

“Retragerea decretului controversat privind coruptia nu i-a dezarmat pe manifestanti”, titreaza Les Echos, notand ca “manifestantii au simtit mirosul sangelui”. Si Le Parisien subliniaza ca, “in Romania, presiunea contra noului Guvern nu slabeste”, iar retragerea Ordonantei “nu este suficienta pentru manifestanti”, care cer demisia Executivului.

Postul de televiziune Al Jazeera a facut un fotoreportaj despre o zi in viata unei familii de protestatari. “Vreau sa imi vad copiii traind in aceasta tara, sa am un viitor aici”, spune Simona Racovita, in varsta de 34 de ani, pentru postul de televiziune panarab. “Pentru ei mergem sa protestam zi de zi”, adauga femeia care, impreuna cu sotul ei, a iesit zi de zi in strada. Numeroase portaluri, televiziuni si televiziuni, printre care Sofia News Agency, NBC News, BBC News, The Guardian, au scris despre noile proteste din Romania, care au continuat in pofida retragerii Ordonantei.

