Regatul Unit a depasit o etapa-cheie in punerea in aplicare a Brexitului, miercuri, odata cu adoptarea de catre deputati a proiectului de lege guvernamental care o autorizeaza pe sefa Guvernului conservator Theresa May sa lanseze procedura de divort de Uniunea Europeana, relateaza AFP.

Membrii Camerei Comunelor au aprobat cu o majoritate larga textul, in prima lectura, cu 494 de voturi la 122, dupa doua zile de dezbateri consacrate studierii celor aproape 140 de pagini de amendamente. Proiectul de lege, suspus aprobarii Parlamentului dupa ce Guvernul a fost obligat de Curtea Suprema in ianuarie, urmeaza acum sa fie examinat de Camera Lorzilor, care este necesar sa-l aprobe la randul ei, conform News.ro.

Intitulat ”Proiect de lege privind Uniunea Europeana (notificare de retragere)”, textul ii da Theresei May puterea sa activeze Articolul 50 al Tratatului de la Lisabona, care va lansa doi ani de negocieri cu privire la iesirea din UE. Adoptarea definitica urmeaza sa aiba loc peste cateva saptamani, insa votul de miercuri constituie o victorie pentru Theresa May, care s-a angajat sa declanseze Articolul 50 pana la 31 martie.

Cu scopul de a inabusi orice rebeliune in fasa, in randul majoritatii conservatoare, premierul a promis marti ca Parlamentul se va pronunta asupra termenilor Brexitului inainte de rezultatul final al negocierilor dintre Londra si Bruxelles, insa fara ca acest lucru sa poata sa puna in discutie iesirea regatului de sub tutela europeana.

Luni, cu aceeasi grija de a evita orice rebeliune in randul alesilor conservatori, inainte de votul de miercuri, May i-a avertizat pe deputatii care erau tentati sa voteze pentru anumite amendamente ce vizau sa reduca marja de manevra a Guvernului. ”Acesta nu este momentul sa se puna piedici vointei poporului britanic”, a declarat ea in Camera Comunelor, unde unii dintre alesi si-au exprimat ingrijorarea fata de iesirea Regatului Unit de pe piata unica europeana anuntata de May.

Mesajul a fost receptat, deoarece marti seara Camera Comunelor a respins un amendament al laburistilor care doreau sa i se acorde Parlamentului un drept de veto cu privire la viitorul acord intre Londra si Bruxelles. Parlamentarii au respins miercuri un amendament al liderului Partidului Liberal-Democrat Tim Farron, care cerea organizarea unui referendum asupra acordului de iesire din UE.

Doua treimi dintre deputati s-au opus Brexitului in campania in vederea referendumului de la 23 iunie 2016, insa majoritatea apreciaza de-acum ca este dificil sa se opuna vointei alegatorilor care s-au pronuntat in proportie de 52% in vederea unei iesiri din UE.

Proiectul de lege avea cu atat mai mult sanse sa fie adoptat, cu cat Partidul Laburist, principala formatiune de opozitie, a promis ca nu-l va bloca, chiar daca 47 dintre cei 229 de deputati laburisti au sfidat linia oficiala, saptamana trecuta, si au votat impotriva continuarii examinarii textului. Intr-un nou act de rebeliune fata de liderul formatiunii Jeremy Corbyn, deputatul Clive Lewis a anuntat ca demisioneaza din Cabinetul fantoma laburist, in care era insarcinat cu probleme economice.

Intre opozantii textului se afla separatistii scotieni din SNP, care doresc sa ramana pe piata unica si agita amenintarea unui al doilea referendum cu privire la independenta dupa cel din septembrie 2014. Intr-un vot pur simbolic, la Edinburgh, marti seara, Parlamentul scotian, dominat de Partidul National Scotian (SNP) a votat cu o majoritate zdrobitoare impotriva proiectului de lege.

Sursa foto: Lucian Milasan / Shutterstock