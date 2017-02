Prefectura a mobilizat si o ambulanta pentru mai multe persoane. Reactorul 1 a fost oprit in urma incidentului. Pompierii au dat asigurari ca incendiul este pe punctul de a fi stins. Serviciile de interventie in situatii de urgenta se afla la fata locului, iar autoritatile au dat asigurari ca nu exista risc de scurgeri radioactive, anunta Ouest France, conform News.ro.

Explozia a avut loc joi, la ora locala 10 (11 ora Romaniei), in sala masinilor, in afara zonei cu elemente nucleare de la centrala aflata in regiunea Manche. Autoritatile nu au activat asa-numitul Plan Particulier d'Interventions (PPI), pentru ca nu exista niciun risc nuclear, a anuntat Prefectura. Centrala Flamanville are doua reactoare cu apa sub presiune, care produc 1,3 Gigawati fiecare. Reactoarele au fost construite in 1986, respective 1987. Un al treilea reactor urmeaza sa fie finalizat in 2018. Centrala este detinuta de compania Electricite de France (EDF).

Sursa foto: Shutterstock/KREML