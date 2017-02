Cheltuielile prezentate in raport depasesc cu mult cifra de 12 miliarde de dolari invocata de Trump in Campanie, precum si estimarile de 15 miliarde de dolari facute de presedintele Camerei Reprezentantilor, Paul Ryan, si de liderul majoritatii din Senat, Mitch McConnell. Raportul ar urma sa ii fie prezentat secretarului pentru Securitate Interna, John Kelly, in urmatoarele zile, dar nu este obligatoriu ca administratia sa faca pasii recomandati, conform News.ro.

Planul prezinta ce este necesar pentru a sigila granita in trei faze de constructie de garduri si ziduri, pe o lungime de 2.000 de kilometri, pana la finalul lui 2020. In conditiile in care 1.046 de kilometri de granita au fost deja inchisi, noua constructie se va extinde pe aproape toata lungimea granitei.

Prima faza va fi cea mai mica si va acoperi o sectiune de 42 de kilometri din apropiere de San Diego (California); El Paso (Texas) si o parte din Rio Grande Valley (Texas). A doua etapa va acoperit 242 de kilometri de granita in si in jurul Rio Grande Valley; Laredo (Texas); Tucson (Arizona); El Paso (Texas) si Big Bend (Texas). A treia etapa va acoperi inca 1.728 de kilometri, pentru a sigila complet granita cu Mexicul.

Raportul obtinut de Reuters este rezultatul muncii unui grup insarcinat cu acest dosar de Kelly, inainte de a cere fonduri Congresului si a incepe constructia. Documentul pleaca de la premisa ca Legislativul va aloca fondurile in aprilie sau mai, astfel ca in septembrie ar putea incepe constructia. Departamentul pentru Securitate Interna si Casa Alba au refuzat sa comenteze informatiile.

