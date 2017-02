Presedintele Donald Trump a declarat vineri noaptea ca ia in considerare elaborarea unui nou ordin executiv care sa blocheze intrarea cetatenilor din anumite tari in Statele Unite, dupa ce implementarea primei interdictii de calatorie a fost blocata la nivel national de catre magistratii federali din Seattle si San Francisco. De asemenea, noul ordin executiv ar putea sa fie anuntat chiar luni sau marti, transmite BBC.

Nu este clar cum ar urma sa arate un noul ordin executiv, insa presedintele american a precizat ca va schimba foarte ”putine lucruri” prin comparatie cu interdictia de calatorie initiala. Presedintele Donald Trump a semnat in urma cu doua saptamani un ordin executiv care suspenda temporar programele de primire a refugiatilor, opreste pe termen nedeterminat primirea refugiatilor sirieni si blocheaza temporar intrarea cetatenilor din sapte tari predominant musulmane in Statele Unite, scrie News.ro.

Printre tarile vizate de ordin se numara Iran, Irak, Libia, Siria, Somalia, Sudan si Yemen. Trump a suferit o lovitura grea joi noaptea, dupa ce un tribunal federal a respins ordinul executiv de la Casa Alba. Un complet de trei judecatori ai Curtii de Apel din San Francisco a decis in unanimitate ca administratia Trump nu a reusit sa ofere nicio dovada ca temerile legate de securitatea nationala justifica reintroducerea imediata a interdictiei impuse in urma cu doua saptamani.

Mai mult, desi instanta a precizat ca, desi nu poate spune clar daca ordinul lui Trump discrimineaza o anumita religie, statele care au initiat actiunea in justitie au prezentat afirmatii ale presedintelui in legatura cu “intentia sa de a implementa o ‘interdictie vizand musulmanii’”. Administratia a subliniat in instanta ca tribunalele nu au acces la aceleasi informatii clasificate in legatura cu amenintarile la care are acces presedintele. Judecatorii au contracarat, insa, ca “instantele primesc in mod regulat informatii clasificate sigilate”.

De asemenea, administratia prezidentiala va continua actiunea in justitie pentru a forta reintrarea in vigoare a intredictiei blocate in urma cu o saptamana de magistratul federal James Robart din Seattle. ”Vom castiga aceasta lupta. Partea trista este ca va lua ceva timp. Vom castiga lupta, insa avem si alte optiuni, inclusiv elaborarea unui nou ordin”, a declarat Trump.

