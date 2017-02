Romania a atras atentia intregii lumi in ultima saptamana de cand sute de mii de oameni au iesit in strada, protestand impotriva unei ordonante de urgenta a guvernului perceputa ca o frana in lupta impotriva coruptiei, scrie cotidianul american The New York Times .

Coruptia este o problema endemica in toata Europa de Est. Insa lupta Romaniei impotriva ei a plasat-o in centrul dezbaterii politice. Ordonanta de urgenta ar fi decriminalizat unele fapte de coruptie, ceea ce a alarmat judecatorii si procurorii romani. La Bruxelles, Comisia Europeana si-a exprimat ingrijorarea si numerosi oameni din interiorul si din afara Romaniei se temeau ca aceasta ordonanta ar putea submina statul de drept dintr-una din cele mai tinere democratii europene.

Desi guvernul a abrogat ordonanta si a supravietuit unei motiuni de cenzura in parlament miercuri, oponentii se angajeaza in continuarea luptei.

In timp ce protestele se intensificau in cursul saptamanii trecute, The New York Times a cerut romanilor sa descrie situatii in care au avut de-a face cu coruptia. Au vorbit despre mita de zi cu zi — in spitale, scoli si institutii publice. Unii dintre ei sunt descurajati spunand ca este o problema adanc inradacinata cultural. Multi sunt infuriati de ordonanta de urgenta de care ar fi beneficiat direct unii politicieni proeminenti si se tem ca astfel este franata lunga lupta impotriva coruptiei pe care o poarta tara.

