Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si-a exprimat indoiala ca cele 27 de state membre vor reusi sa mentina un front comun in timpul negocierilor pentru iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, transmite Reuters.

”Celalalte 27 de tari nu au realizat inca, dar britanicii stiu foarte bine cum sa abordeze aceasta problema. Ei vor promite ceva tarii A si vor spune altceva tarilor B si C, iar in final nu va exista un front comun european”, a precizat Juncker intr-un interviu pentru postul german de radio Deutschlandfunk, scrie News.ro.

De asemenea, presedintele CE a declarat ca britanicii nu pot negocia acorduri comerciale atat timp cat sunt in UE. Premierul Theresa May a promis ca va invoca pana la finele lunii martie articolul 50 al Tratatului de la Lisabona, prin care va declansa procesul formal de retragere a Marii Britanii din UE.

De asemenea, primele negocieri ar putea sa inceapa abia in luna iunie, dupa informarea celorlalte 27 de tari membre ale UE. May a pornit deja intr-o campanie globala pentru a incerca sa stabileasca noi relatii comerciale dupa iesirea din blocul comunitar si a discutat in acest sens cu presedintele Statelor Unite, Donald Trump.

