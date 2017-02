Coreea de Nord a lansat duminica dimineata o nou racheta balistica cu raza medie de actiune, care s-a prabusit dupa 500 de kilometri de zbor in Marea Japoniei. De asemenea, comunitatea internationala a reactionat imediat in legatura cu ultima provocare a regimului nord-coreean, iar Casa Alba a indicat ca presedintele Donald Trump va avea un raspuns calculat pentru e evita escaladarea tensiunilor in peninsula Coreeana, transmite Reuters.