Autoritatile austriece cauta o posibila dublura a lui Adolf Hitler, care a aparut in repetate randuri in localitatea natala a dictatorului nazist, Braunau. Martorii sustin ca suspectul avea inclusiv mustata caracteristica si imbracamintea lui Hitler, relateaza Reuters.

”Am vazut adeseori acest domn in Braunau si m-am intrebat daca asta inseamna ceva”, a declarat un localnic pentru publicatia Oberoesterreichische Nachrichten, scrie News.ro.

Adolf Hitler s-a nascut in 1889 in Braunau am Inn, o localitate situata pe granita cu Germania. Localnicii sustin ca suspectul are intre 25 si 30 de ani, fiind ultima oara vazut intr-o librarie din Braunau. Potrivit martorilor, dublura dictatorului nazist se uita prin mai multe reviste despre al doilea razboi mondial si Germania.

De asemenea, acesta a intrat intr-un bar si s-a identificat drept Harald Hitler. Localnicii l-au fotografiat chiar in fata locuintei in care s-a nascut Adolf Hitler. Parlamentarii austrieci au votat in decembrie sa cumpere locuinta de trei etaje din zona centrala a localitatii Braunau.

Sursa foto: Adolf Hitler si Mussolini / Shutterstock