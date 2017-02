Autoritatile germane au evacuat duminica dupa-amiaza sute de persoane, dupa ce o substanta toxica necunoscuta a fost descoperita de catre un angajat in zona filtrelor de securitate din aeroportul Hamburg. Potrivit primelor informatii, pana la 50 de persoane s-au plans de probleme respiratorii si iritatii la nivelul ochilor dupa ce au intrat in contact cu substanta necunoscuta, relateaza Reuters si The Guardian.