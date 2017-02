Guvernul britanic a fost pus intr-o situatie dificila inainte de un summit NATO important ce va avea loc miercuri, dupa ce un raport a aratat ca Londra nu mai indeplineste tinta de cheltuieli pentru aparare fixata de Alianta, desi le cere celorlalti membri sa o faca, relateaza The Independent.

Secretarul Apararii, Michael Fallon, este asteptat la Bruxelles pentru reuniunea ministrilor Apararii din NATO la numai 24 de ore dupa ce Institutul International pentru Studii Strategice (IISS) a anuntat ca Marea Britanie nu mai aloca 2% din PIB pentru aparare, conform News.ro.

Calculele sunt cu atat mai importante cu cat Theresa May i-a promis lui Donald Trump luna trecuta ca va incuraja restul tarilor europene sa respecte plafonul de cheltuieli – in schimbul unui angajament “100%” al SUA fata de Alianta. Reuniunea de miercuri ar trebui sa fie o ocazie cheie pentru Guvern sa incurajeze cresterea cheltuielilor pentru aparare. Anterior, Marea Britanie se numara printre cele cinci tari NATO care indeplineau conditia NATO. Insa atat ea, cat si Polonia au scazut sub nivelul de 2% din PIB. Acum, numai Statele Unite, Estonia si Grecia isi respecta angajamentul.

Sursa foto: Shutterstock/S.Borisov