Rusia a desfasurat in secret racheta terestra de croaziera SSC-8, pe care o dezvolta si testeaza de mai multi ani, a afirmat oficialul, confirmand un material aparut initial in New York Times. Potrivit unor informatii care circula pe internet, rachetele cu raza medie de actiune au fost desfasurate in districtul militar central al tarii. “Analizam informatia”, a precizat oficialul din administratia Trump, conform News.ro.

Rusia ar avea in prezent doua batalioane de astfel de rachete, dintre care unul se afla la poligonul Kapustin Yar, din sud-estul tarii, iar celalalt la o baza operationala din alta regiune, au declarat oficiali americani citati sub acoperirea anonimatului de New York Times. “Stim ca este o poveste veche. Rusii au construit si testat aceste lucruri, incalcand tratatul INF, inca din timpul administratiei Obama”, a spus sursa citata de Reuters sub acoperirea anonimatului. „Problema acum este ca acestea sunt desfasurate si este o si mai mare incalcare a tratatului INF”, a adaugat oficialul. Ministerul rus al Apararii nu a comentat deocamdata informatiile.

Departamentul american de Stat a conchis intr-un raport din 2014 ca “Federatia Rusa isi incalca obligatiile in baza Tratatului INF, de a nu detine, produce sau testa in zbor o racheta de croaziera terestra cu o raza de actiune cuprinsa intre 500 si 5.500 de kilometri sau sa detina sau produca lansatoare pentru astfel de rachete”.

Dupa acuzatii, Moscova a acuzat Washingtonul ca desfasoara “diplomatie la megafon” si a negat informatii ca ar fi incalcat acordul care a contribuit la incheierea Razboiului Rece dintre cele doua tari. Mai mult, Moscova sustine ca Statele Unite au incalcat INF prin desfasurarea de elemente ale scutului antiracheta in Romania.

