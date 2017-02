Ministrii Apararii din statele membre NATO au decis joi, in a doua zi a reuniunii lor, sa sporeasca prezenta navala in Marea Neagra, prin crearea unei unitati speciale, pentru intensificarea antrenamentelor si exercitiilor, a anuntat secretarul general al Aliantei, Jens Stoltenberg.

Unitatea va functiona sub comandament britanic. Intr-o conferinta de presa, Stoltenberg a dat asigurari ca prezenta aliata va respecta acordurile internationale, in special Conventia de la Montreux, din 1936, si va fi proportionala, conform News.ro.

Secretarul General al NATO a precizat ca sporirea prezentei navale reprezinta o masura complementara, care vizeaza intarirea pozitiei regionale in aer si pe teren - pe baza trupelor multinationale desfasurate in Romania. Pe langa crearea unei unitati speciale pentru intensificarea antrenamentelor si exercitiilor, NATO a decis inclusiv sa puna bazele unei functii de cooperare maritima pentru fortele navale care opereaza alaturi de fortele aliate in regiunea Marii Negre. Stoltenberg a precizat ca aceste masuri vor arata lumii ca aliatii raman impreuna, uniti si puternici.

Romania a cerut aceasta consolidare a prezentei in Marea Neagra la ultimul summit NATO, de la Varsovia. NATO a analizat masura in replica la anexarea Peninsulei Crimeea de catre Rusia, in 2014, insa Bulgaria si Turcia s-au opus initial. Relevanta pentru NATO a regiunii Marii Negre este bazata pe considerente multiple. Regiunea Marii Negre include, pe langa state membre NATO, nu doar state partenere ale aliantei, ci si state care doresc sa devina membri ai NATO, potrivit MAE de la Bucuresti.

Marcand pentru prima data includerea unor referiri la Marea Neagra in declaratia unui Summit NATO, summitul de la Istanbul din 2004, a evidentiat “importanta regiunii Marii Negre pentru securitatea euro-atlantica” si a exprimat dorinta NATO de a identifica modalitati de a sprijini eforturile regionale de consolidare a securitatii si stabilitatii, prin utilizarea mecanismelor existente de cooperare ale statelor din regiune. Declaratiile adoptate la summiturile urmatoare, la Riga (2006), Bucuresti (2008), Strasbourg-Kehl (2009), Lisabona (2010) si Chicago (2012) au reflectat, de asemenea, importanta acordata de alianta regiunii Marii Negre.

Sursa foto: Shutterstock/ railway fx