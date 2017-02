Premierul canadian Justin Trudeau a declarat joi, in primul discurs al unui premier canadian in plenul Parlamentului European, la Strasbourg, ca intreaga lume a beneficiat de pe urma unei Uniuni Europene puternice si ca blocul comunitar impreuna cu tara sa trebuie sa conduca economia internationala intr-o perioada plina de provocari, relateaza Reuters.

Trudeau a subliniat ca blocul comunitar este un model fara precedent pentru cooperare pasnica. O voce europeana eficienta pe scena mondiala nu este numai preferabila, ci esentiala, a atras el atentia, conform News.ro.

“Sunteti un jucator vital pentru a face fata provocarilor cu care ne confruntam impreuna, in calitate de comunitate internationala”, le-a spus el europarlamentarilor, la o zi dupa ce au sprijinit acordul de liber-schimb CETA. “Intr-adevar, intreaga lume are de castigat de pe urma unei UE puternice”, a adaugat el in discursul rostit in franceza si in engleza. Trudeau, care va vizita si Germania, a atras atentia ca Ottawa si UE impartasesc valori comune, precum democratia, transparenta, statul de drept, drepturile omului, integrarea si diversitatea.

“Stim ca, in aceasta perioada, trebuie sa alegem sa conducem economia internationala, nu numai sa ne supunem ei”, a subliniat el, adaugand ca ambele parti au aratat ca apreciaza comertul si convingerea ca acesta poate aduce prosperitate cetatenilor lor. “Daca avem succes, CETA va deveni modelul pentru toate acordurile comerciale ambitioase viitoare. Daca nu, acesta ar putea fi ultimul (…). Acesta este un moment important pentru noi”, a avertizat el. Discursul lui Trudeau a fost indelung aplaudat de europarlamentari.

Potrivit Reuters, discursul a marcat distanta dintre liderul de la Ottawa si Statele Unite sub conducerea lui Donald Trump, care a pus sub semnul intrebarii valoarea si viitorul UE, dar si distanta fata de Marea Britanie, care a votat pentru Brexit. Prin adoptarea CETA, Canada si Uniunea Europeana il contracareaza pe Trump, care s-a retras din Parteneriatul Trans-Pacific (TPP) si care vrea sa renegocieze acordul de liber-schimb din America de Nord, NAFTA.

Pentru Canada, CETA este important pentru reducerea dependentei fata de Statele Unite ca piata de export. Pentru UE, acesta este primul acord comercial cu o tara membra G7 si un succes dupa luni de proteste, intr-o perioada in care credibilitatea blocului comunitar a avut de suferit de pe urma votului Londrei pentru Brexit.

