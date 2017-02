De asemenea, 30.000 de oameni s-au declarat interesati de eveniment. “Tuturor celor care cred ca nu mai este tolerabil sa fim guvernati de un corp ales care are posibilitatea de a practica inversul a ceea ce apara, SA NE UNIM SI SA NE EXPRIMAM! Tuturor celor care nu sunt convinsi de scuzele si comunicarea oficiala a lui Francois Fillon, asa cum a fost si cazul lui Jerome Cahuzac inaintea lui, si potential de fiecare politician aflat intr-o pozitie de a deturna bunuri publice in scopuri private sau de a se gasi in situatie de conflict de interese, SA NE UNIM SI SA NE EXPRIMAM!”, a scris organizatorul miscarii de protest pe pagina de Facebook a evenimentului ce urmeaza sa aiba loc la ora locala 15 (16 ora Romaniei), conform News.ro.

Organizatorul cere, printre altele, reglementarea stricta a integritatii alesilor, „pentru ca legea sa se aplice universal si sa nu ii excluda pe cei care sunt alesi pentru a o aplica”, dar si o “solidaritate si o coeziune sociala veritabile”, care sa respinga “orice forma de rasism sau discriminare pe criterii de sex”. “Nu vom fi singurii care ne vom face auziti, Romania, printre altii, ofera un exemplu serios in acest moment”, a adaugat el. Initiatorul miscarii se descrie drept un cetatean fara niciun fel de afiliere politica sau sindicala.

Sursa foto: Shutterstock/ goga18128