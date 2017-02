Rusia s-a aflat in spatele informatiilor false in legatura cu violarea unei lituanience de catre militari germani, stire menita sa submineze sustinerea pentru noua forta a NATO de pe flancul estic, a declarat sambata un general aliat, avertizand Europa sa se astepte la noi “stiri false”, relateaza Reuters.

Petr Pavel, care conduce Comitetul militar al NATO, si-a exprimat speranta sa aiba, in urmatoarele saptamani, prima sa discutie telefonica din ultimii doi ani si liderii militari rusi. El intentioneaza sa sublinieze, cu aceasta ocazie, de ce cea mai mare suplimentare a fortelor NATO de dupa Razboiul Rece nu este o amenintare pentru Kremlin, potrivit News.ro.

Petr Pavel, general ceh a atras atentia ca acuzatiile privind violul “nu sunt bazate pe evenimente reale”. “In mod clar este o stire falsa si cred ca va trebui sa ne asteptam la mai multe astfel” de stiri false. „Rusia nu este multumita de desfasurarea de trupe NATO mai aproape de granita sa, asa ca probabil va folosi mijloace precum propaganda si va incerca sa influenteze opinia publica impotriva desfasurarii” de forte, a explicat el.

“Va fi mai puternic (…), dar noi vom fi transparenti”, a adaugat generalul. Petr Pavel a dat asigurari ca alianta militara occidentala are metode de a contracara dezinformarea rusa si nu se asteapta ca Moscova sa poate genera proteste populare impotriva desfasurarii.

„Populatia din tarile vizate se teme, pe drept motiv, de o continuare a evenimentelor (precum anexarea Crimeei – n.r.) si de o posibila extindere a consecintelor in tarile lor. (Oamenii – n.r.) cer de ani de zile un fel de asigurare vizibila”, a subliniat generalul. Parchetul lituanian a anuntat vineri ca a deschis o ancheta privind propagarea de acuzatii false legate de un presupus viol care ar fi fost comis de soldati germani desfasurati recent de NATO in statul baltic.

Ancheta a fost lansata in urma unui e-mail, calificat drept fals de politia lituaniana, trimis saptamana aceasta presedintelui Parlamentului si fortelor de ordine, afirmand ca barbati care vorbeau germana, in uniforma, au violat o minora in apropiere de o cazarma din centrul tarii. Cateva sute de soldati germani au ajuns luna aceasta in Lituania, in cadrul unui batalion multinational al NATO - unul dintre cele patru pe care Alianta le desfasoara pe flancul sau de est.

Fara a cita acest incident, ministrul german al Apararii, Ursula von der Leyen, a avertizat vineri in legatura cu stirile false care “submineaza credibilitatea institutiilor democratice”. NATO si tarile membre UE au acuzat recent, in repetate randuri, Rusia ca lanseaza campanii de dezinformare pentru a influenta politica locala, acuzatii negate de Moscova.

Sursa foto: BelkaG / Shutterstock