Presedintele american Donald Trump a lansat sambata inca un atac vehement la adresa presei, la un “miting de campanie pentru America”, organizat in statul Florida. El a spus multimii stranse la Melbourne ca presa nu vrea “sa transmita adevarul” si urmareste propria sa agenda, relateaza BBC News.

Liderul de la Casa Alba a declarat ca vrea sa le vorbeasca americanilor “fara filtrul stirilor false”. “Ma aflu aici pentru ca vreau sa fiu printre prietenii mei, printre oameni”, a afirmat el. “Nu vom lasa stirile false sa ne spuna ce sa facem, cum sa traim sau ce sa credem”, a adaugat presedintele, potrivit News.ro.

Descriind presa ca lipsita de onestitate, el a repetat acuzatiile ca o parte a media “nu vrea sa scrie adevarul” si inventeaza povesti despre el. „Ii vom scoate la lumina”, a subliniat el, promitand sa “castigam, castigam, castigam”. Dupa o prima luna in functie dificila, Donald Trump s-a intors in locurile unde a facut campanie, pentru a lauda realizarile Casei Albe in atmosfera familiara si prietenoasa a mitingurilor.

La aterizarea Air Force One, in apropiere de un hangar plin cu mii de oameni, el a enumerat promisiunile pe care le-a respectat, de la lansarea proiectului de constructie a unui zid la granita cu Mexicul, la extradarea “oamenilor rai” si retragerea tarii dintr-un acord comercial cu natiunile asiatice, scrie Reuters.

“Viata este o campanie. A face tara noastra mareata din nou este o campanie”, le-a spus el reporterilor de la bordul Air Force One inainte de miting, intrebat despre criticile potrivit carora lanseaza deja campania. La un moment dat, Donald Trump a criticat din nou judecatorii federali care au blocat aplicarea decretului sau privind imigratia. El a promis un ordin revizuit in urmatoarele zile. “Nu cedam. Nu vom ceda niciodata”, a spus presedintele.

De asemenea, el i-a criticat pe democratii din Senat pentru ca au intarziat confirmarile pentru functiile cheie ale administratiei sale. “Fac un lucru rau pentru poporul american”, a avertizat Donald Trump. La final, presedintele a incercat sa adopte un ton reconciliant. “Sa trecem de diviziunile de partid si sa gasim o noua loialitate, ancorata profund in tara noastra”, a incheiat el.

Membrii publicului s-au declarat incantati de performanta lui Donald Trump de pana acum. “Vreau sa stie ca il sustinem”, a spus Carmela Rocheleau, de 33 de ani, asistenta medicala din Port St. Lucie, Florida. “Toata lumea este impotriva lui si vreau ca el sa stie ca ne pasa de toata munca sa grea, pentru ca pare ca toata lumea il ataca pentru orice si nimeni nu ii ofera nici un credit”, a adaugat ea.

Gene Huber, de 47 de ani, vanzator de masini din West Palm Beach, Florida, a stat la coada de la 4 dimineata sa il vada pe Donald Trump. “Entuziasmul sau si dragostea pe care ne-o arata noua, poporului, de aceea fiecare zi m-a apropiat mai mult de el”, spune barbatul.

Mitingul a marcat un start deosebit de devreme pentru cursa din 2020 pentru Casa Alba. Trump a depus la Comisia Electorala Federala documentele pentru candidatura la alegerile de peste patru ani la cinci ore dupa ce a fost investit pentru primul sau mandat, pe 20 ianuarie.

El nu are inca nici un rival, nici macar din Partidul Democrat. Casa Alba nu este multumita de materialele prin care primele saptamani ale lui Donald Trump sunt descrise drept haotice. Exista, insa, numeroase controverse privind ordinul sau legat de imigratie, precum si privind demisia consilierului sau pe probleme de securitate nationala, Michael Flynn.

