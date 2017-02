Intr-un interviu acordat cotidianului Bild am Sonntag, seful Cancelariei a precizat ca aproape jumatate dintre cele 700.000 de cereri de azil depuse in 2016 au fost respinse, potrivit News.ro. “Vom trimite acei oameni rapid la ei ( in tara – n.r.), in caz contrar, ne va fi afectata credibilitatea de tara bazata pe stat de drept”, a precizat el.

Altmaier si-a exprimat si speranta ca Parlamentul va adopta in curand o schimbare a statutului Tunisiei, Algeriei si Marocului, pentru a permite respingerea automata si rapida a cererilor de azil depuse de cetatenii acestor tari.

Sursa foto: Jazzmany / Shutterstock.com