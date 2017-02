"Cred ca acum este momentul ca Legislativul sa infrunte direct Iranul in legatura cu ceea ce am facut in afara programului nuclear”, a explicat senatorul Lindsey Graham, membru al Comisiei Senatorului pentru Fortele Armate la Conferinta pentru Securitate de la Munchen, potrivit News.ro. Potrivit lui Graham, el si alti republicani vor sa introduca masuri prin care Iranul sa fie tras la raspundere pentru actiunile sale.

„Iran este un actor rau, in cel mai amplu sens al cuvantului, cand este vorba de regiune. Iranului ii spun, daca vrei ca noi sa te tratam diferit, atunci nu mai construi rachete, nu le mai testa sfidand rezolutia ONU si nu mai scrie ‘Moarte Israelului’ pe racheta. Acesta este un mesaj mixt”, a subliniat congresmanul.

La randul sau, senatorul Christopher Murphy, membru al Comisiei pentru Relatii Externe a Senatului, i-a spus aceluiasi panel ca nimic nu impiedica Legislativul sa impuna sanctiuni dincolo de cele ridicate deja, in urma acordului nuclear cu Iranul, din 2016. Murphy, un democrat, a subliniat ca el a sustinut acordul nuclear cu mentiunea clara ca nu va impiedica alesii sa ia masuri impotriva Iranului in alte dosare.

„Va exista o discutie in legatura cu raspunsul proportional”, a explicat Murphy, referindu-se la testul cu racheta al Iranului. “Dar nu cred ca va fi o diviziune intre partide privind daca noi avem sau nu abilitatea, in calitate de Congres, de a vorbi despre chestiuni din afara programului nuclear”, a adaugat el.

Murphy a atras atentia ca SUA trebuie sa decida daca vrea sa isi asume un rol mai amplu in conflictul regional. Ministrul iranian de Externe, Mohammed Java Zarf, a declarat anterior la Munchen ca Iranul nu raspunde bine la sanctiuni sau amenintari.

