Senatorul american John McCain a aparat presa in fata celui mai recent atac al presedintelui american Donald Trump, avertizand ca eliminarea presei libere este modul in care “incep dictatorii”, relateaza Reuters.

Republicanul de Arizona, un critic frecvent al lui Donald Trump, a raspuns la un mesaj pe Twitter in care presedintele SUA a acuzat media ca este “inamicul poporului american”, potrivit News.ro. “Ordinea internationala stabilita dupa cel de-Al Doilea Razboi Mondial a fost construita, partial, pe baza presei libere”, a spus McCain pentru NBC.

“Urasc presa. Te urasc in special pe tine”, el i-a spus el moderatorului Chuck Todd, la Conferinta pentru Securitate de la Munchen. “Dar adevarul este ca avem nevoie de voi. Avem nevoie de o presa libera. Trebuie sa o avem. Este vital”, a adaugat liderul republican.

“Daca vreti sa pastrati - sunt foarte serios acum - daca vreti sa pastrati democratia asa cum o stim, trebuie sa aveti o presa libera si, de multe ori, adversara. Si fara ea, ma tem ca vom pierde atat de multe dintre libertatile noastre individuale de-a lungul timpului. Asa incep dictatorii”, a avertizat el.

Comentariile lui John McCain au venit dupa un tweet al lui Donald Trump si dupa ce presedinte a criticat vehement presa in prima sa conferinta de presa solo, la Casa Alba. La randul sau, cancelarul Angela Merkel a subliniat importanta presei libere la Conferinta pentru Securitate de la Munchen. “Am un mare respect pentru jurnalisti. Am avut intotdeauna rezultate bune, cel putin in Germania, bazandu-se pe respect reciproc”, a subliniat ea.

Merkel nu l-a mentionat pe Donald Trump, dar a insistat ca libertatea presei este “un stalp foarte semnificativ al democratiei”.

