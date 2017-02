Bilantul de anterior era de cel putin 18 morti si 25 de raniti. Potrivit lui Abdirisak Mohamed, numarul victimelor ar putea creste in continuare, pentru ca multi dintre raniti sunt in stare grava. Printre victime se numara civili si militari, potrivit News.ro.

"Ma aflam in magazinul meu, cand o masina a intrat in piata si a explodat. Am vazut peste 20 de oameni zacand pe jos. Majoritatea erau morti, iar piata era complet distrusa", a povestit un martor, Abdulle Omar. Atacul nu a fost revendicat deocamdata, dar in zona este foarte activa gruparea Al Shabaab, islamisti care lupta impotriva Guvernului.

Luna aceasta, Somalia si-a ales un nou presedinte, pe Abdullahi Mohamed. El are dubla cetatenie, americana si somaleza, a servit anterior ca premier si este cunoscut mai degraba dupa porecla sa, "Farmajo". Somalia este macinata de un razboi civil din 1991, iar agentiile de asistenta umanitara au avertizat ca o seceta severa au facut ca parti mari din tara sa se confrunte cu risc de foamete.