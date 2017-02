In perioada 2012-2016, Asia si Oceania au atras 43% din importurile mondiale de arme conventionale, ca volum – o crestere cu 7,7% fata de perioada 2007-2011, potrivit Institutului Internationale de Cercetare pentru Pace de la Stockholm, SIPRI, conform News.ro.

Tarile din Orientul Mijlociu si monarhiile din Golf au important 29% dintre armele vandute in lume in ultimii cinci ani, fata de 17% in 2007-2011. Pe a treia pozitie se afla Europa (11%, fata de 18% in 2007-2011), Americile (8,6%, fata de 11% in 2007-2011) si Africa (8,1%, fata de 9,4% in 2007-2011). "In ultimii cinci ani, majoritatea statelor din Orientul Mijlociu s-au orientat catre Statele Unite si Europa in cautarea lor accelerata de capacitati militare avansate”, a explicat un cercetator SIPRI, Pieter Wezeman.

“In pofida nivelului scazut al pretului petrolului (principala sursa de venit al statelor din Orientul Mijlociu – n.r.), tarile din regiune au continuat sa comande mai multe arme in 2016, percepandu-le drept instrumente esentiale in fata conflictelor si tensiunilor regionale”, a adaugat el. Transferurile mondiale de armament analizate au atins un nivel record din 1950, subliniaza SIPRI. India a fost cel mai mare importator de arme din lume, urmata de Arabia Saudita, care a inregistrat cu crestere cu 212% fata de intervalul 2007-2011.

In ceea ce priveste exporturile, Statele Unite raman in fruntea clasamentului, cu o cota de piata de 33% (cu trei puncte procentuale mai mult decat in intervalul precedent), urmate de Rusia, cu 23% cota de piata (cu un punct procentual mai putin decat in intervalul precedent). Pe a treia pozitie, dar mult in urma, se afla China (6,2% cota de piata, cu 2,4 puncte in crestere fata de 2007-2011), urmata de Franta (6% cota de piata, in scadere cu 0,9 puncte) si de Germania (5,6% cota de piata, in scadere cu 3,8 puncte). Aceste cinci tari au efectuat aproape 75% din exporturile mondiale de arme grele.

