Presedintele Donald Trump a anuntat sambata noaptea ca nu va participa la primul sau Dineu al Corespondentilor de la Casa Alba. Acest eveniment a devenit deja o traditie pentru administratia prezidentiala si atrage in fiecare an sute de celebritati, politicieni si jurnalisti de seama, transmite Reuters, potrivit News.ro.

”Nu voi participa in acest an la Dineul Asociatiei Corespondentilor de la Casa Alba. Va doresc nu mai bine sa sa aveti o seara minunata”, a scris Donald Trump intr-un mesaj postat pe Twitter.

Miliardarul republican a avut inca din campanie o relatie tensionata cu presa americana, iar lucrurile nu s-au imbunatatit dupa investirea sa la Casa Alba. Donald Trump i-a catalogat drept ”inamicii poporului” pe jurnalisti si-a criticat dur anumite institutii de presa care i-au prezentat administratia intr-o lumina negativa.

Practic, orice publicatie deranjanta a devenit peste noapte o organizatie de ”stiri false” pentru Donald Trump. Asociatia Corespondentilor de la Casa Alba a anuntat in schimb ca va organiza in continuare evenimentul de pe 29 aprilie, in ciuda absentei presedintelui Trump.

Dineul Corespondentilor atrage in fiecare an vedete hollywoodiene, politicieni, si jurnalisti, iar presedintele tine un discurs amuzant si glumet la acest eveniment. ”Acest dineu a fost si va continua sa fie o celebrare a primului amendament si a rolului important jucat de mass-media independenta intr-o republica sanatoasa”, a declarat presedintele Asociatiei Corespondentilor de la Casa Alba, Jeff Mason.

Ronald Reagan a fost ultimul presedinte care a ratat in 1981 un Dineu al Corespondentilor de la Casa Alba. Insa, fostul presedintele republican a avut o scuza buna, intrucat fusese impuscat intr-o incercare esuata de asasinare.

Bloomberg News si NY Times au anuntat ca vor renunta anul acesta la after-party-urile extravagante, care urmau de regula Dineului de la Casa Alba. Reprezentantii Casei Albe au decis vineri sa excluda de la o informare institutii media liberale, precum NY Times, CNN, Politico, The Los Angeles Times si BuzzFeed.