Robotii ar putea inlocui treptat muncitorii care lucreaza in fermele din Marea Britanie, cei mai multi provenind din Europa de Est, in contextul in care tara se pregateste sa iasa din Uniunea Europeana, iar salariul minim in crestere inseamna costuri tot mai mari pentru producatori de legume si fructe, relateaza The Guardian, potrivit News.ro.

Robotii devin tot mai prezenti in fermele din intreaga lume, pe masura ce pretul lor scade, iar salariile minime acordate in sectorul agricol cresc. In acest context, autoritatile britanice se gandesc sa inlocuiasca muncitorii, cei mai multi provenind din Europa de Est, cu roboti.

Potrivit datelor statistice oficiale, comunitatea romanilor din Marea Britanie numara peste 220.000 de persoane in 2016, aproape dublu fata de 2013, avand una dintre cele mai rapide cresteri. In prezent, fermele britanice folosesc pe scara larga doar aparate automate pentru mulgerea vacilor. In martie, cercetatorii britanici vor incerca sa produca legume si fructe intr-o ferma din centrul Marii Britanii exclusiv cu ajutorul robotilor.

Unii producatori sustin ca avansul salariului minim ar putea sa-i scoata din afaceri in viitor daca nu vor gasi metode de a creste productivitatea. In plus, deprecierea lirei sterline din ultimul an, in raport cu euro, a redus entuziasmul strainilor care lucreaza in Regatul Unit. In ianuarie 2016, o lira valora 1,36 euro, iar in prezent 1,17 euro, o scadere de 14%.

Fermele din Marea Britanie vor avea nevoie anual de 90.000 de lucratori sezonieri pana in 2021, peste cei 250.000 de angajati permanenti. Trei sferturi dintre acestia provin in prezent din tari ale UE, in principal din Europa de Est. In contextul deprecierii lirei sterline si a iesirii din UE, daca doar unul dintre cinci lucratori decide sa mearga in alta tara, Regatul Unit va avea nevoie de alti 50.000 de angajati.

Totusi, specialistii avertizeaza ca, in prezent, costul robotilor performanti care pot fi utilizati in mod eficient in agricultura este prea mare. Unul dintre partenerii furnizorului de fructe Hall Hunter Partnership, Harry Hull, considera ca, desi scumpi, robotii care pot culege fructe ar putea deveni o solutie viabila economic in 2019, daca Marea Britanie iese din UE.

“Daca Theresa May va decide in 2019 ca ‘asta e, sunteti pe cont propriu’, asta ar schimba radical modul in care abordez problema. As avea 500 de roboti in doi ani si probabil as cheltui 5 milioane de lire sterline pentru ei”, a declarat Hull. Solutia ar putea deveni viabila economic in contextul in care, desi robotii au o viteza mai mica decat lucratorii umani, ei pot lucra non-stop.

Totusi, noile tehnologii au nevoie de investitii importante la inceput, pe care nu toti fermierii si le-ar permite. Acestia ar putea cere granturi, reduceri de taxe sau dobanzi mai mici la credite pentru a putea face noile achizitii. In plus, fermierii ar putea cere de la retaileri si procesatori contracte mai avantajoase, pe termene mai lungi si cu preturi garantate.

Sursa foto: Vlad Teodor/Shutterstock