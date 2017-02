Autoritatile au inregistrat doar anul trecut peste 3.500 de atacuri violente, care i-au vizat fie pe migranti si refugiati, fie adaposturile pentru solicitantii de azil primiti in Germania. Asta inseamna ca migrantii si refugiati au fost vizati zilnic in medie de zece atacuri violente, transmite France Presse, potrivit News.ro.

Aproximativ 560 de persoane au fost ranite in urma acestor atacuri violente, inclusiv 43 de copii, potrivit unor date prezentate de executiv, care a condamnat puternic aceste violente inregistrate in Germania. ”Acei oameni care si-au parasit tara si au cautat protectie aici au dreptul la un adapost sigur”, se arata in raspunsul semnat de executivul german la o interpelare a Bundestagului.

Un numar total de 2.545 de atacuri individuale asupra unor refugiati au fost inregistrate in anul 2016. Nu exista pentru moment o comparatie cu datele inregistrate in anii anteriori, intrucat abia in ultimul an actele de violenta impotriva migrantilor au fost inregistrate separat de infractiunile cu motivatie politica.

De asemenea, exista si 988 de incidente in care au fost atacate locuinte ale refugiatilor sau adaposturi pentru solicitantii de azil, inclusiv prin incendiere. Prin comparatie, in 2015 au existat peste 1.000 de atacuri, iar in 2014 autoritatile au inregistrat 199 de asemenea atacuri asupra unor cladiri in care locuiau solicitantii de azil din Germania.

In 2016, numarul migrantilor ajunsi in Germania a scazut dramatic la 280.000 de persoane, in special ca urmare a inchiderii granitelor din Balcani si a semnarii unui acord intre UE si Turcia.