Tara scandinava a suspendat serviciul militar obligatoriu in 2010, dar activitatea militara in regiunea baltica a crescut de atunci, in urma anexarii Crimeei de catre Rusia in 2014.

Decizia de reintroducere a serviciului militar obligatoriu, luata in baza recomandarilor unei investigatii oficiale, va viza atat persoane de sex masculin, cat si de sex feminin nascute in 1999 sau mai tarziu.

Citeste articolul integral pe Adevarul.ro.

Sursa foto: Foto011/shutterstock.com