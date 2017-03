Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a atacat in mod violent Germania, vineri, dupa anularea unor mitinguri ale sustinatorilor sai si a acuzat Berlinul ca gazduieste teroristi, iar pe un jurnalist germano-turc incarcerat in Turcia ca este spion, relateaza AFP.

Dupa anuntarea joi a anularii de catre autoritatile locale a doua mitinguri in Germania vizand sa promoveze tabara ”da” in referendumul de la 16 aprilie cu privire la o consolidare a puterilor lui Erdogan, oficiali turci trag cu gloante rosii asupra Berlinului, potrivit News.ro. La randul sau, Guvernul olandez a catalogat ca ”indezirabila” organizarea, prevazuta pe 11 martie, a unui miting pro-Erdogan la Totterdam, anuntand ca va informa Ankara in acest sens.

Foarte pornit, seful statului turc a acuzat Germania de anularea mitingurilor, insa ca tolereaza prezenta pe teritoriulsau a unor separatisti kurzi din cadrul Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK), condierat organizatie terorista de catre Ankara si aliatii sai occidentali. Autoritatile germane ”ar trebui sa fie judecate, pentru ca ele ajuta si gazduiesc teroristi”, a lansat Erdogan la o ceremonie de inmanare a unor premii, vinseri seara, la Istanbul.

”Ei imi impiedica ministrul Justitiei sa vorbeasca, imi impiedica ministrul Economiei sa vorbeasca. Si eu ar trebui sa ma exprim prin videoconferinta”, a spus Recep Tayyip Erdogan. Turbulentele din Berlin si Ankara, constante de la piciul esuat din iulie din Turcia, au virat catre o adevarata furtuna, dupa incarcerarea, marti, pentru ”propaganda terorista”, a corespondentului germano-turc al cotidianului Die Welt in Turcia Deniz Yücel.

In discursul sau, Recep Tayyip Erdogan l-a prezentat pe Yücel ca pe un ”reprezentant al PKK” si ca pe un ”agent german”. In opinia sa, inainte sa fie arestat, Yücel s-a ”ascuns timp de o luna in Consulatul german” din Istanbul. Aceasta acuzatie de spionaj este ”aberanta”, i-a replicat Berlinul.

Recep Tayyip Erdogan, criticat de Merkel

Intr-o vizita la Tunis, cancelarul german a negat orice implicare a Guvernului federal in anularea mitingurilor de catre autoritatile locale, o dezmintire insotita de o critica: este ”potrivit din partea noastra sa criticam atingerile libertatii presei” in Turcia, a comentat ea. Politia germana a anuntat vineri anularea unui al treilea miting prevazut duminica la Frechen, in vestul Germaniei, la care urma sa participe ministrul turc al Economiei Nihat Zeybekci.

Acesta din urma a anuntat anterior ca se va duce in Germania chiar daca adunarea nu este autorizata si s-a declarat pregatit ”sa mearga din casa in casa, din cafenea in cafenea” pentru a se intalni cu membri ai importantei comunitati turce din aceasta tara. ”Ei nu vor ca turcii sa faca campanie aici, ei actioneaza pentru (tabara) «nu»”, a acuzat vineri seful diplomatiei turce Mevlüt Cavusoglu.

Ministrul turc al justitiei Bekir Bozdag, care urma sa se duca joi la un miting la Gaggenau, in sud-vestul Germaniei inainte sa fie anulat, a evocat vineri o ”masura fascista” a autoritatilor germane. Primaria din Gaggenau a fost evacuata in urma unei amenintari cu bomba din partea unei persoane care denunta anularea acestui miting. Insa politia nu a gasit vreun dispozitiv exploziv.

Cealalta anulare anuntata joi viza o adunare prevazuta duminica la Koln (vest). Ministrul turc al Economiei urma sa fie principalul vorbitor.

Intr-un aparent semn al unei vointe de a mentine deschise canale de comunicare, ministrii turc si german de Externe au convenit, intr-o convorbire la telefon, sa se intalneasca miercuri, a anuntat vineri un oficial turc de rang inalt. In pofida altercatiilor recurente din ultimele luni - mai ales pe tema libertatii de exprimare -, cei doi piloni ai NATO, cu legaturi istorice, sunt parteneri de neevitat, mai ales dosarul migratiei.

Inaintea fiecarui scrutin major din Turcia, diverse partide fac campanie pe langa importanta comunitate turca din Germania. Luna trecuta, premierul turc Binali Yildirim s-a exprimat intr-un miting la Oberhausen, in vestul Germaniei, in fata a mii de simpatizanti ai puterii turce. Gubvernul german a fost dur criticat de opozitie pentru ca a acceptat organizarea acestui miting favorabil consolidarii puterilor lui Recep Tayyip Erdogan, acuzat de criticii sai de deriva autoritarista, mai ales dupa tentativa de lovitura de stat de la 15 iulie.

Dupa puciul esuat, autoritatile turce au lansat epurari de o amploare fara precedent - peste 43.000 de persoane au fost incarcerate, iar peste 100.000 destituite sau suspendate din functii. Ankara acuza cu regularitate autoritatile germane ca adapostesc ”teroristi”, un termen care desemneaza membri PKK si presupusi pucisti.

Sursa foto: Frederic Legrand - COMEO / Shutterstock.com