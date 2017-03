Chinezii fac acest anunt inaintea Congresului anual National al Poporului, la Beijing, potrivit News.ro. China si-a modernizat rapid fortele armate in ultimii ani, in contextul cresterii economice. Insa bugetul Apararii chineze este in continuare cu mult mai mic decat al Statelor Unite.

Anuntul marcheaza al doilea an consecutiv in care cresterea cheltuielilor militare ale Chinei nu este tradusa intr-un procent de doua cifre, dupa doua decenii de crestere economica de peste 10%. Astfel, cheltuielile totale vor reprezenta aproximativ 1,3% din PIB-ul estimat in 2017, la fel ca in ultimii ani, a declarat o purtatoare de cuvant a Guvernului, Fu Ying.

Fu a precizat ca China se concentreaza asupra unor scopuri exclusiv defensive si constituie o forta a stabilitatii in Asia. ”Noi promovam dialogul in vederea unor solutii pasnice, insa este necesar sa avem concomitent capacitatea sa ne aparam suveranitatea si interesele”, a declarat ea.

”Consolidarea capacitatilor chineze este benefica mentinerii pacii si securitatii in aceasta regiune si nu contrariului”, a adaugat Fu. Valoarea exacta a cheltuielilor militare urmeaza sa fie anuntata de premierul Li Keqiang duminica, in discursul pe care-l va sustine la Congres. Presedintele american Donald Trump a anuntat saptamana aceasta ca doreste o crestere a cheltuielilor militare cu 10% in planul de buget pe care-l are in vedere in 2018.

Sursa foto: Songquan Deng / Shutterstock.com