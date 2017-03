Donald Trump acuza administratia Obama ca a interceptat comunicatii in birourile sale de din Trump Tower, la New York, inainte de alegerile de anul trecut, relateaza The Guardian .

Presedintele Statelor Unite a scris pe Twitter, la ora locala 5.35 (12.35, ora Romaniei), ”Teribil! Tocmai am descoperit ca Obama m-a «interceptat» in Trump Tower chiar inainte de victorie. Nu s-a gasit nimic. Asta este mccarthism!, potrivit News.ro.

Terrible! Just found out that Obama had my "wires tapped" in Trump Tower just before the victory. Nothing found. This is McCarthyism! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 martie 2017

Just out: The same Russian Ambassador that met Jeff Sessions visited the Obama White House 22 times, and 4 times last year alone. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 martie 2017

Is it legal for a sitting President to be "wire tapping" a race for president prior to an election? Turned down by court earlier. A NEW LOW! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 martie 2017

I'd bet a good lawyer could make a great case out of the fact that President Obama was tapping my phones in October, just prior to Election! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 martie 2017

How low has President Obama gone to tapp my phones during the very sacred election process. This is Nixon/Watergate. Bad (or sick) guy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 martie 2017

Mesajul a fost postat sambata dimineata, foarte devreme, intr-o serie de anunturi pe pagina de Twitter a presedintelui. El a depus, de asemenea, eforturi pentru a-l apara pe Jeff Sessions, in contextul in care secretarul sau al Justitiei este criticat extrem de dur din cauza unor intalniri cu ambasadorul rus la Washington Serghei Kisliak in timpul campaniei in vederea alegerilor prezidentiale de la 8 noiembrie 2016.

”Prima intalnire pe care Jeff Sessions a avut-o cu ambasadorul rus a fost stabilita de adminsitratia Obama in cadrul unui program educativ pentru 100 de ambasadori”, a scris Donald Trump. ”Proaspat lansat: acelasi ambasador rus care s-a intalnit cu Sessions l-a vizitat pe Barack Obama la Casa Alba de 22 de ori, iar de patru ori numai anul trecut”, a adaugat el. Donald Trump nu ofera nicio alta informatie pentru a-si sustine acuzatia potrivit careia Obama a ”interceptat” Trump Tower si era neclar pe ce informatii isi bazeaza trump acuzatiile.

Sursa foto: Ginosphotos | Dreamstime.com