Oficialii rusi sunt pusi in situatia de a verifica daca noul film al companiei Disney, "Frumoasa si bestia/ The Beauty and the Beast", care prezinta primul personaj homosexual din istoria companiei, incalca legea impotriva "propagandei gay" si sa-l interzica, informeaza BBC.

Ministrul Culturii, Vladimir Medinsky, a declarat ca masuri concrete vor fi luate dupa verificari, mai ales ca un parlamentar a spus ca este "o nerusinata propaganda a pacatului", potrivit News.ro. Remake-ul live-action al filmului ”Frumoasa si Bestia/ Beauty and the Beast”, ce va fi lansat pe marile ecrane din Statele Unite pe 17 martie, contine primul personaj gay si prima scena de dragoste din istoria grupului Disney.

Actorul american Josh Gad intepreteaza in acest film personajul LeFou, un camarad al principalului personaj negativ, Gaston, jucat de Luke Evans.

O lege ruseasca interzice raspandirea "propagandei gay" printre minori. In 2013 a fost adoptata aceasta lege, care descrie homosexualitatea ca "relatii sexuale netraditionale". Homosexualitatea a fost decriminalizata in Rusia, in 1993, si scoasa oficial din lista afectiunilor psihice, din 1999. Atacuri homofobe au avut loc in ultimii ani.

Filmul urmeaza sa ruleze pe ecranele din Rusia din 16 martie.

Parlamentarul Vitaly Milonov, membru in partidul de guvernamant, i-a cerut ministrului Culturii sa organizeze o vizionare inainte ca filmul sa apara pe ecrane pentru a se verifica daca respecta legea si pentru "a lua masuri de interzicere totala" daca se vor regasi "elemente de propaganda homosexuala". Actorul rus Pavel Derevyanko a declarat pentru postul TV Russia 24: "Nu-mi voi duce copiii sa vada acest film".

In acest context, un cinematograf din Alabama, Statele Unite, a anuntat deja ca nu va proiecta lungmetrajul "Frumoasa si bestia/ The Beauty and the Beast", produs de Disney. O petitie impotriva filmului a strans 90.000 de semnaturi. Si pastorul evanghelist Franklin Graham, cunoscut pentru ideile sale controversate, a boicotat lungmetrajul pe Facebook. "Filmul incearca sa impuna punctul de vedere al comunitatii LGBT in inima copiilor nostri. Atentie!", a fost mesajul lui.

In acest film, Emma Watson o interpreteaza pe Belle, o tanara care se indragosteste de o bestie ce ascunde un secret intunecat. Petitorii ei - Bestia si Gaston - sunt interpretati de actorii britanici Dan Stevens si Luke Evans. Din distributia peliculei mai fac parte si Ewan McGregor, Gugu Mbatha-Raw, Kevin Kline si Stanley Tucci.

Primul trailer al filmului ”Beauty and the Beast”, lansat in 2016, a generat aproape 130 de milioane de vizualizari in primele 24 de ore dupa ce a fost lansat oficial pe YouTube. O versiune animata a filmului ”Frumoasa si Bestia” a fost lansata in 1991.

Sursa foto: Reidl / Shutterstock