Ciocniri au avut loc intre sustinatori ai lui Donald Trump si contramanifestanti, la un miting in Berkeley, un oras de stanga (ideologie politica) din California, intr-o zi de adunari pasnice in sustinerea presedintelui republican in intreaga tara, relateaza Reuters.

Intr-un parc din Berkeley, demonstranti din ambele tabere s-au batut cu bastoane de lemn, iar sustinatori ai lui Donald Trump au folosit spray-uri cu piper, in timp ce politia antirevolta statatea la distanta, potrivit News.ro. Demonstranti pro- Donald Trump cu steaguri americane au infruntat opozanti imbracati in negru. Un sustinator in varsta al lui Donald Trump a fost lovit in cap si trantit la pamant.

Organizatorii mitingurilor ”Spiritul Americii” in cel putin 28 dintre cele 50 de state au anuntat ca se asteapta la o prezenta mai mica decat multimea imensa de manifestanti anti- Donald Trump care a iesit in strada la Washington si in alte orase la o zi dupa investirea presedintelui, pe 20 ianuarie. ”Sunt o multime de grupuri furioase care protesteaza, iar noi credem ca este important sa ne aratam sustinerea”, a declarat Peter Boykin, presedintele ”Gays for Trump”, care a contribuit la organizarea mitingului de sambata de la Washington.

In multe orase, la mitinguri au participat doar cateva sute de persoane. la unele, sustinatorii presedintelui pareau sa fie depasite numeric de multiple grupuri anti- Donald Trump care au organizat contramanifestatii. La Berkeley, manifestantii si contramanifestantii nu au fost mai multi de 200-300, a declarat un purtator de cuvant al politiei, Byron White. Trei persoane au fost ranite in ciocniri. Una a ramas fara niste dinti. Politia a operat cinci arestari.

Aceste violente au loc la o luna dupa ce protestatari care purtau masti au blocat un discurs - programat la Universitatea California din Berkeley al unui comentator provocator de extrema dreapta - provocand incendii si spargand ferestre. Incaierari de mai mica amploare au avut loc sambata si in alte parti ale tarii. In Minnesota, 400 de sustinatori ai lui Donald Trump s-au adunat la rotonda Capitoliului statului din St. Paul, unde a avut loc si o contramanifestatie, potrivit The Star Tribune. Au izbucnit incaierari, iar sase contramanifestanti au fost arestati, scrie ziarul.

La Nashville, in Tennessee, sustinatori ai lui Trump si contramanifestanti s-au injurat reciproc, iar izolat s-au atacat, insa politia a intervenit si i-a despartit, potrivit postului public de radio al statului. Cele mai multe dintre mitinguri s-au desfasurat fara incidente, ca cel de la Lansing, la Capitoliul statului Michigan. Peste 200 de persoane au manifestat, de asemenea, in centrul orasului San Diego.

La Palm Beach, in Florida, unde se afla Donald Trump in acest weekend, la clubul sau Mar-a-Lago, convoiul lpresedintelui a oprit, iar Trump a iesit din masina sa faca cu mana catorva zeci de sustinatori. Un grup mai mic de protestatari se afla peste drum. La New York, aproximativ 200 de persoane si-au manifestat sustinerea fata de presedinte in fata Trump Tower. La Washington, aproximativ 150 de persoane au marsaluit de la Monumentul Washington si pana in Piata Lafayette, in fata Casei Albe, pentru a-si exprima sustinerea fata de seful statului.

