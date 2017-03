Fostul premier al lui Nicolas Sarkozy, care organizeaza o reuniune a sustinatorilor sai duminica dupa-amiaza, pe Trocadéro, la, Paris, nu va fi prezent la ora 20.00 (21.00, ora Romaniei) la France 2, a declarat pentru AFP o sursa din anturajul sau, potrivit News.ro. De asemenea, jurnalistul Thomas Sotto de la Europe1 a anuntat pe Twitter ca Fillon si-a anulat participarea la matinalul postului, luni.

Pe de alta parte, Le Figaro scrie ca Fillon va participa la telejurnal, dupa ce s-a anuntat ca ar fi anulat cele doua interventii.

Penelope Fillon vrea ca sotul ei ”sa mearga pana la capat”

Acuzata de angajari fictive, sotia lui Francois Fillon, Penelope, a rupt tacerea duminica si afirma ca a lucrat si l-a sustinut total pe sotul ei, pe care-l indeamna ”sa continue pana la capat”, in timp ce latul se strange tot mai mult, zi de zi, in jurul lui, scrie AFP.

”Eu i-am saus ca trebuie sa continue pana la capat. In fiecare zi ii spun asta”, dar ”el va decide”, declara intr-un interviu pentru Le Journal du Dimanche (JDD) sotia candidatului dreptei la presedintie, care ia cuvantul in mod public pentru prima data de cand a izbucnit scandalul, in urma cu 40 de zile. ”Doar el poate sa fie presedinte. Sa fii capabil sa induri aceste lucruri este o proba de curaj remarcabil. Este singurul candidat care are experienta, viziune, proiect si hotararea necesara pentru a conduce Franta”, da ea asigurari.

Ea a ramas ”inchisa in cochilia ei galeza” in fata ”isteriei” provocate de dezvaluirile revistei satirice Le Canard Enchainé despre presupusele sale angajari fictive - drept colaboratoare parlamentara a sotului ei -, dar a ales sa acorde acest interviu pentru a ”pune capat” ”zvonurilor nebune” potrivit carora este spitalizata sau ca a plecat de la domiciliul conjugal.

”Sunt aici, am fost mereu aici, voi fi mereu aici. Sunt cu François de 36 de ani si voi fi tot aici atat cat ne mai ramane de trait”, declama Penelope Fillon. Credinta sa in Dumnezeu, da ea asigurari, i-a permis sa infrunte acest ”imens scandal” in care s-a ”simtit lovita de trasnet”. ”E tot ce-am trait mai rau in viata mea”, marturiseste aceasta femeie ”rezervata si putin mondena”.

In cerc restrans, Fillon spunea pana acum ca nu vrea ca sotia sa sa fie intervievata, pentru a o ”proteja”. Insa, in ultimele zile, comunicatoarea sa Anne Méaux l-a sfatuit sa o ”scoata pe Penelope” pentru a reduce la tacere zvonurile despre presupuse dificultati ale cuplului.

Sarcini foarte variate pe langa Francois Fillon

Interviul-surpriza pentru JDD al lui Penelope Fillon - secretul a fost pastrat pana seara tarziu - apare in ziua adunarii sustinatorilor lui Fillon pe Trocadéro, la Paris. Cuplul a lansat ceea ce pare o operatiune a ultimei sanse de a ramane in cursa prezidentiala. Un simplu gest simbolic, cred, din contra, cei mai multi tenori din LR, in opinia carora soarta invingatorului in alegerile primare ale dreptei urmeaza sa fie pecetluita pana luni seara.

Cu privire la acuzatiile care i se aduc - presupuse angajari fictive ca asistenta parlamentara si la La Revue des Deux Mondes - Penelope Fillon afirma ca a efectuat ”sarcini foarte variate”.

”Le-am dat documente, prin avocatul meu, anchetatorilor”, declara Francois Fillon, ”e-mailuri cu note care probeaza ca au trecut pe la mine, schimburi de e-mailuri cu alti colaboratori ai sotului meu”. Ea a ”gasit multe documente pentru perioada 2012-2013”, insa are ”putine pentru anii de dinainte de 2007”. ”Cine pastreaza documente de acest fel datand de zece, cinsprezece sau douazeci de ani?”, intreaba ea.

Ar fi putut sa munceasca fara sa fie remunerata? ”El avea nevoie de cineva care sa indeplineasca aceste sarcini foarte variate. Daca n-as fi fost eu, ar fi platit pe cineva ca sa le faca. Asa ca noi am decis sa o fac eu”, justifica ea.

Ea are o pozitie linistita in comparatie cu a sotului ei, care denunta un ”asasinat politic” si o procedura judiciara ”ca atac”. Ea spune ca are incredere in justitie si nu are ”nicio idee” daca e vorba despre vreo masinatiune impotriva lor. Insa, orice s-ar intampla, candidatura la presedintie ori ba, Palatul Elysée ori ba, Penelope Fillon "se adapteaza la tot” si promite: ”il voi insoti (...) oriunde s-ar duce”.

