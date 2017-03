Ministrul mexican de Externe Luis Videgaray a indemnat Guvernul american sa respecte drepturile mexicanilor si sa permita o cale de intrare in legalitate a imigrantilor fara forme legale, scrie News.ro. Cu toate acestea, Videgaray adauga: "Noi nu promovam ilegalitatea", potrivit unei inregistrari video difuzate la Consulatul Mexicului de la New York, furnizate de Ministerul de Externe, in care afirma ca Mexicul sustine respectarea legii, dar si a drepturilor omului.

Donald Trump a emis decrete, in prima luna de la instalarea in functie, in vederea consolidarii procedurilor de expulzare, dupa ce a promis in campanie ca va lupta impotriva imigratiei ilegale si ca va construi un zid la frontiera americano-mexicana. ”In prezent ne confruntam cu o situatie care poate reprezenta, in mod paradoxal, o oportunitate, dupa ce un Guvern vrea sa aplice legea mai dur”, a apreciat Videgaray.

”Este tot mai evident ca aplicarea legii, care constituie obligatia fiecarui stat, va implica pagube economice reale acestei tari, ceea ce releva necesitatea unei reforme a imigratiei care sa solutioneze o data pentru totdeauna statutul legal al oamenilor”, a adaugat el. Centrul de Cercetare Pew estimeaza ca in Statele Unite traiesc sase milioane de mexicani fara forme legale.

Videgaray le-a transmis ”ingrijorarea si iritarea” sa fata de noile politici ale lui Donald Trump noilor secretari de Stat Rex Tillerson si pentru Securitate Interna John Kelly, care au efectuat luna trecuta vizite in Mexic pentru a discuta despre imigratie si securitate.

Sursa foto: CREATISTA / Shutterstock