Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a asimilat duminica unor ”practici naziste” anularea mitingurilor sustinatorilor sai in Germania, relateaza AFP. ”Practicile voastre nu sunt diferite de cele ale nazistilor”, a declarat Recep Tayyip Erdogan la Istanbul, in cursul unui miting al femeilor in favoarea referendumului cu privire la extinderea puterilor sale.