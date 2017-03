China, a doua mare economie a a lumii, a stabilit ca obiectiv in acest an o crestere economica de aproximativ 6,5%, sub ritmul de 6,7% inregistrat in 2016, cel mai lent din ultimii 26 de ani, pe fondul unor reforme dificile prin care vrea sa limiteze amplificarea datoriei publice si sa se protejeze de riscurile financiare, relateaza Reuters.

Cresterea creditarii si cheltuielile guvernamentale mari au amplificat ingrijorarea in randul creditorilor Chinei legata de nivelul datoriei publice si supraincalzirea pietei imobiliare, potrivit News.ro. Estimarea referitoare la cresterea masei monetare a fost redusa la circa 12%, de la 13% in 2016, in timp ce tinta pentru deficitul bugetar a fost mentinuta la 3% din PIB.

China va continua sa implementeze o politica fiscala proactiva si sa mentina o politica monetara prudenta, a spus premierul Li Keqiang, adaugand ca guvernul va continua masurile de control al riscurilor si al sigurantei sectorului financiar. ”Vom aplica o gama intreaga de instrumente de politica monetara, vom mentine stabilitatea lichiditatilor, dobanzile la un nivel corespunzator si vom imbunatati mecanismul de transmitere a politicii monetare”, a explicat Li Keqiang.

De asemenea, guvernul va continua reformele la peste 100 de companii de stat, care vor fi finalizate pana la sfarsitul acestui an, in cadrul eforturilor de a folosi capital privat pentru a revigora secorul de stat, a relatat presa de stat luna trecuta.

Comisia Nationala pentru Dezvoltare si Reforme a anuntat la deschiderea Congresului National al Poporului ca va inchide sau va opri constructia centralelor pe carbune cu o capacitate de peste 50 de milioane de kilowati. China va reduce si capacitatea de productie a otelului cu 50 de milioane de tone, iar pe cea de carbune cu peste 150 de milioane de tone, in acest an. Investitiile in active fixe vor urca cu circa 9% in 2017, sub tinta de anul trecut, de 10,5%.

Sursa foto: testing / Shutterstock