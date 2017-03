Rata somajului a coborat in Statele Unite la 4,7% in luna februarie, pe fondul cresterii numarului de locuri de munca disponibile peste asteptari, relateaza Reuters.

Numarul de locuri de munca, excluzand sectorul agricol, a avansat luna trecuta cu 235.000, a anuntat Departamentul Muncii din Statele Unite, scrie News.ro.

Datele privind piata muncii din februarie depasesc asteptarile analistilor, care anticipau un avans al numarului de locuri de munca cu doar 190.000, potrivit ultimelor sondaje.

In plus, autoritatile americane au revizuit in usoara crestere statisticile privind piata muncii pentru lunile decembrie 2016 si ianuarie 2017, urcand numarul de locuri de munca nou-create cu circa 9.000.

Numarul de noi joburi depaseste semnificativ nivelul de 100.000 de noi locuri de munca pe luna necesar pentru a tine pasul cu cresterea fortei de munca din SUA.

De asemenea, castigurile orare ale angajatilor americani au crescut, in medie, cu 6 centi in februarie fata de luna precedenta, la 26,09 dolari. Comparativ cu februarie 2016, castigul mediu orar din SUA a crescut, in medie, cu 2,8%.

Somajul a coborat de la 4,8% in ianuarie la 4,7% in februarie, insa 7,5 milioane de americani sunt in continuare someri.

Rata somajului in randul populatiei albe este de 4,1%, in timp ce somajul in randul negrilor este aproape dublu (8,1%), iar somajul in randul hispanicilor este de 5,6%, mai arata datele oficiale.